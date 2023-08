Opmerkelijk: PSV doet (in afwachting van Debast?) alvast zaakje met doelman Anderlecht

PSV wil er erg graag Zeno Debast bijhebben. In afwachting van die deal hebben ze nu alvast een andere transfer afgerond met RSC Anderlecht.

Bij PSV hebben ze er een nieuwe doelman bij. Jens Heylen heeft de rangen er weten te vervoegen en hij trekt naar de Academy.

"Jens Heylen voegt zich per direct bij PSV Academy. De club lijft de 16-jarige doelman transfervrij in, nu zijn contract bij RSC Anderlecht is verlopen. Jens heeft een contract getekend dat hem tot medio 2025 aan de club verbindt."

Jonge doelman

"Met Jens Heylen haalt PSV een Belgisch jeugdinternational binnenboord. De goalie vertegenwoordigde op interlandbasis meerdere nationale jeugdploegen. Op PSV Academy voegt hij zich bij O17, dat onder leiding staat van Ben Kinds", aldus de Lampenclub in een persbericht.

De youngster zag zijn contract bij Anderlecht ontbonden worden en daar hebben ze dus van geprofiteerd in Nederland. PSV zit ook achter Zeno Debast aan, maar doet dus alvast een eerste zaakje op Neerpede.