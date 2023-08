Transfernieuws en Transfergeruchten 29/08: Castagne - Onuachu - Kana - Arnstad - Lozano Bahena - Bakayoko - Maziz - Olaigbe

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 29/08 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Castagne - Onuachu - Kana - Arnstad - Lozano Bahena - Bakayoko - Maziz - Olaigbe

De deal is rond: Timothy Castagne keert terug naar Premier League: "Eindelijk!"

De deal is rond, Timothy Castange tekent voor vier jaar bij Fulham. Met de transfer is tussen de 15 en de 20 miljoen euro gemoeid. (Lees meer)

Cercle Brugge denkt nieuwe diamant te hebben gevonden: "Atletisch, snel en technisch"

Cercle Brugge heeft een nieuwe winger. Het gaat om Kazeem Olaigbe, een 20-jarige linksbuiten die overkomt van het Engelse Southampton. De Belgische jeugdinternational ondertekent een contract voor 4 seizoenen bij Cercle Brugge, tot juni 2027. (Lees meer)

OFFICIEEL: Brys springt een gat in de lucht: eindelijk is zijn creatieve middenvelder daar

OH Leuven heeft zich versterkt met Youssef Maziz. De 25-jarige aanvallende middenvelder komt over van FC Metz, maar maakte eerder al indruk in de Jupiler Pro League bij Seraing. (Lees meer)

Rode lantaarn Kortrijk wil niet één, maar twee youngsters weghalen bij Anderlecht

Anderlecht wil zijn kern nog verder afslanken en KV Kortrijk heeft dringend een kwaliteitsinjectie nodig. De West-Vlamingen denken dan ook aan twee youngsters van paars-wit. (Lees meer)

Opvallende terugkeer bij PSV zou Premier League-transfer van Bakayoko kunnen waarmaken

In Nederland is hét transferverhaal van de laatste dagen dat van Johan Bakayoko. Elke dag duiken er nieuwe namen op voor de Rode Duivel. Ook nu weer, maar... PSV lijkt te gaan meewerken omdat ze een voormalige vedette willen terughalen. (Lees meer)

De Condé speelt weer zijn gewoonlijke spel, maar transfer is nog steeds niet van de baan

KRC Genk heeft een veelscorer nodig. De efficiëntie is momenteel nog niet hoog genoeg en uiteraard is Paul Onuachu dan weer in beeld. Bij Southampton zit hij in de B-kern en mag hij vertrekken. De grote Nigeriaan wil ook wel naar Genk, maar The Saints zullen water bij de wijn moeten doen. (Lees meer)