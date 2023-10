Standard grijpt in en zet coach aan de deur: ex-speler neemt ad interim over

Standard heeft ingegrepen na het verlies tegen RSCA Futures dit weekend. Joseph Laumann, de coach van de beloftenploeg SL16, is ontslagen. In afwachting van een nieuwe coach neemt Réginal Goreux ad interim over.

De beloftenploeg van Standard staat helemaal onderaan in de Challenger Pro League. Afgelopen weekend verloren ze nog kansloos van RSCA Futures. Tot nu toe verzamelden ze slechts drie punten en de degradatie is nu al een reële dreiging. Met twee rechtstreekse dalers wordt het voor SL16 heel moeilijk om de situatie nog te keren. Dat zou voor de jeugdwerking van de Rouches een zware domper zijn, want de bedoeling is nog steeds om veel jeugd te laten doorstromen. En dat kan het beste gebeuren door ze klaar te stomen in de op één na hoogste reeks. "Onze club wil Joseph Laumann bedanken voor het geleverde werk en het behoud in de Challenger Pro League vorig seizoen en zal nu op zoek gaan naar een opvolger om onze U23 te coachen. In afwachting daarvan zal Réginal Goreux de ploeg ad interim overnemen", klonk het in een korte mededeling.