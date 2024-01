'Michael Frey opnieuw in beeld bij ploeg uit Jupiler Pro League'

Michael Frey zit nog altijd in de B-kern van Royal Antwerp FC. Het is uitkijken of hij in januari nog een move maakt.

Michael Frey maakte zich vorig seizoen onmogelijk bij Royal Antwerp FC en trainer Mark van Bommel. Vorige zomer kwam er geen uitleenbeurt, waardoor de Zwitser in de B-kern van The Great Old vertoeft. Zijn laatste contractjaar is bezig, waardoor hij deze zomer transfervrij kan vertrekken. Een uitleenbeurt voor de laatste maanden van zijn contract zou een mogelijkheid zijn, om wat conditie op te bouwen richting volgend seizoen. Volgens Het Laatste Nieuws is KV Kortrijk opnieuw vragende partij om de Zwitser binnen te halen voor de rest van het seizoen, ook al haalden ze vorige week met Jonathan Afolabi al een nieuwe spits binnen. De hoge looneisen van Frey zouden echter een probleem zijn voor de West-Vlamingen en Antwerp is niet echt bereid veel toegiften te doen. Zoals de kaarten nu liggen lijkt Kortrijk het niet te worden voor Frey.