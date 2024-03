Sporteconoom buigt zich over competitie met 14: "Kan zijn dat er niet meer ploegen zullen overblijven"

De grote ploegen hebben een voorstel om straks met 14 in de hoogste klasse te spelen. Uiteraard krijgt dat veel tegenkanting van de kleinere ploegen, maar voor sporteconoom Trudo Dejonghe is het duidelijk: "Dat is het enige leefbare".

Dejonghe heeft een paar bedenkingen. "Het is zo dat kleinere ploegen vooral inkomsten genereren tegen grote namen, maar zij willen net minder clubs in de competitie", klinkt het bij Sporza. De play-offs zou hij ook behouden. "Je moet er wel rekening mee houden dat het nu overal spannend is tot de slotspeeldag. Als je naar een format gaat zonder play-offs, zijn misschien maar 3 wedstrijden van belang en gaan er nog minder (tv-)kijkers zijn." Er zijn nu veel kleinere ploegen die zich in de schulden steken om toch maar te overleven in eerste klasse. Een competitie met 14 zou de opbrengsten doen stijgen en er zijn dan minder clubs om de pot onder te verdelen. Natuurlijke selectie? "Een competitie met 14 ploegen is op lange termijn het enige leefbare, dat had ik 23 jaar geleden al voorspeld", pikt Dejonghe in. "Dat werd destijds opzij geschoven door de komst van buitenlandse investeerders." Dejonghe denkt ook dat er een natuurlijke selectie gaat gebeuren. "As de afbouw van de sociale voordelen in het voetbal doorgaat, kan het zijn dat er niet meer ploegen overblijven door faillissementen.""