Antwerp krijgt stevige concurrentie in strijd om Adem Zorgane

Adem Zorgane lijkt zijn laatste wedstrijd voor Charleroi te hebben gespeeld. Na vier seizoenen is de aanvoerder van de Zebra's klaar voor een nieuw hoofdstuk in zijn carrière.

Nadat hij Charleroi via de barrages Europees voetbal schonk, lijkt Adem Zorgane komende zomer andere oorden op te zoeken. De Algerijn staat in de belangstelling van Antwerp, al is het nog maar de vraag in hoeverre zij Zorgane kunnen betalen.

Antwerp krijgt dan ook nog eens stevige concurrentie voor de middenvelder. En die concurrentie heeft, in tegenstelling tot The Great Old, wel de financiële slagkracht om Zorgane weg te lokken bij Charleroi.

Ook Union denkt aan Zorgane

Het is namelijk kampioen Union dat gesprekken is opgestart met het entourage van Zorgane. Dat meldt Het Nieuwsblad. De 25-jarige middenvelder zou een ideale versterking zijn voor het middenveld van de Unionisten, zeker als Noah Sadiki en/of Charles Vanhoutte zou(den) vertrekken.

Tussen beide clubs is er vooralsnog geen contact geweest. Volgens de krant wil Charleroi zijn aanvoerder, die lange tijd één van de dragende spelers was bij de Waalse club, niet al te veel in de weg leggen. Maar er zal natuurlijk een bepaalde transfersom op tafel moeten komen. Charleroi moet namelijk 50 procent van de doorverkoopwaarde betalen aan de vorige club van Zorgane, Paradou AC.

Maar het heeft er dus alle schijn van dat na Daan Heymans een tweede sterkhouder Charleroi zal verlaten voor een topclub uit de Jupiler Pro League. Of het Union zal zijn of Antwerp toch nog kan verrassen, valt nog even af te wachten.