Rik De Mil wil groot misverstand in verband met Antwerp duidelijk maken: "Dat is absoluut niet correct"

Rik De Mil werd deze zomer gelinkt aan een move naar Antwerp. De coach koos voor een verlengd verblijf bij Charleroi en wil nog iets duidelijk maken.

KAA Gent en Antwerp hengelden deze zomer naar Rik De Mil. De coach van Charleroi koos er uiteindelijk voor om bij Charleroi te blijven. Hij tekende zelfs bij.

Antwerp was het meest concreet. Er gingen zelfs geruchten rond over een persoonlijk akkoord, maar volgens De Mil klopt daar niets van. "Dat is absoluut niet correct", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Er is veel geschreven en ik heb effectief gesprekken gehad met Marc Overmars en Sven Jacques - hele goede gesprekken ook - maar een persoonlijk akkoord was er nooit. En wel om de heel eenvoudige redenen dat je in het voetbal bepaalde zaken moet respecteren", gaat hij verder.

Zelf kon hij ontslag nemen, maar de coach wou zijn contract niet verbreken. "Antwerp heeft alles geprobeerd om me binnen te halen en dat is uiteindelijk niet gelukt. Ik kon inderdaad zelf ontslag genomen hebben, maar dat wilde ik niet en dat heeft Antwerp ook gerespecteerd."

"Al is dat niet de enige reden waarom ik voor een verlengd verblijf bij Charleroi heb gekozen. Uit de gesprekken met Charleroi bleek ook gewoon heel veel appreciatie voor het werk van mijn staf en ik en als ik dan alles op een rijtje zette, bleek dit voor mij gewoon de beste keuze", besluit hij.