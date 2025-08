Komst Bertaccini heeft direct gevolgen: andere zomertransfer naar RSCA Futures

De sportieve keuzes bij Anderlecht verschuiven. Ilay Camara is opnieuw opgenomen in de A-kern en nieuwkomer Adriano Bertaccini zit meteen in de selectie voor de match tegen Cercle Brugge.

Die twee namen zorgen ervoor dat andere jongeren uit de boot vallen. Zo is Ibrahim Kanaté niet meer opgenomen in de wedstrijdselectie. Ook Mihajlo Cvetkovic is er tegen Cercle niet bij. De Serviër, die nochtans indruk maakte in de voorbereiding, moet opnieuw aanknopen met ritme bij de beloften. Cvetkovic speelde gisteren met de RSCA Futures in een oefenmatch tegen het tweede elftal van FC Metz. Daarin scoorde hij twee keer en bezorgde hij zijn ploeg een 2-0-zege. Voorlopig kiest coach Besnik Hasi dus voor ervaring en directe impact met Bertaccini. Camara krijgt als polyvalente middenvelder waarschijnlijk zo snel mogelijk een basisplaats. De concurrentie bij paars-wit is moordend. Voor talenten als Kanaté en Cvetkovic betekent dat dat ze geduld moeten uitoefenen of hopen op minuten bij de RSCA Futures.