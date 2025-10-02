'Na De Cat: Anderlecht dreigt twee spelers kwijt te spelen voor drie competitiewedstrijden'

Het zou goed kunnen dat RSC Anderlecht eind dit jaar en begin volgend jaar enkele spelers moet missen door de Afrika Cup. Dat meldt Het Nieuwsblad in zijn berichtgeving.

Volgens de krant is de mogelijkheid er dat Moussa N’Diaye (23) en Ilay Camara (22) naar de Afrika Cup trekken. De twee linksbacks zouden zo een hele tijd afwezig zijn.

Eind januari

Zeker als Senegal ver zou doorstoten in het toernooi. Dan kunnen ze afwezig zijn van 18 december tot en met 21 januari van volgend jaar. Paarswit zou hen dan weken moeten missen.



De Afrika Cup wordt dit jaar in Marokko afgewerkt. Senegal is één van de topfavorieten om het toernooi te winnen. Ze spelen in een poule met Congo, Benin en Botswana.

Groepsfase

De groepsfase overleven lijkt geen probleem te worden. Anderlecht zou het tweetal dan al zeker missen tegen Royal Antwerp FC en Sporting Charleroi, en mogelijk ook tegen KAA Gent.

Ondertussen kreeg Anderlecht ook te horen dat Nathan De Cat opgeroepen wordt voor het WK met de U17 in Qatar. Daarover heeft paarswit nog geen beslissing genomen.