Wordt hij dé bepalende factor richting Champions' Play-offs? "Zo goed!"
Foto: © photonews

KAA Gent wil vrijdagavond tegen Sporting Charleroi de wind in de zeilen houden met een nieuwe overwinning. Daarbij zullen ze andermaal willen rekenen op Michal Skoras, die al van groot belang was voor zijn nieuwe team.

Wie dit seizoen play-off 1 gaat halen? Dat is nog een beetje koffiedik kijken én dus ook een interessante vraag die we ook graag eens aan jullie stellen, want het zou wel eens een spannend seizoen kunnen gaan worden.

KAA Gent met dank aan Michal Skoras naar top-6?

In 90 Minutes was Sam Kerkhofs duidelijk: "Elke ploeg in de Jupiler Pro League heeft nog werk, er zijn nog geen vijf-zes ploegen die op kruissnelheid zijn. Als je nu echt goed bent, dan kan je erbij zijn in de top-6."

En dus is Gent misschien wel een van die ploegen, want zij zijn onder Ivan Leko wel wat aan het bouwen en met de wind in de zeilen. Als ze tegen Charleroi kunnen winnen vrijdagavond worden ze minstens één dag tweede in het klassement. 

Daarvoor zal ook gerekend worden op Michal Skoras, die met zijn goede prestaties ons Team van de Week al meermaals haalde. "Hij was opnieuw echt goed tegen Cercle Brugge. Hij is al drie-vier wedstrijden echt goed. Hij kon echt vier assists hebben in die wedstrijd", aldus Tuur Dierckx.

Filip Joos pikte in: "En hij heeft ook zelfkritiek. Tegen Anderlecht was hij niet goed, maar dat gaf hij ook toe dat hij niet goed was. Het is jammer voor Gent dat het tegen Anderlecht dan weer niet gelukt is, ze zitten echt nog in een proces. Ze spelen wel met een mooie drive."

Wie haalt play-off 1?

Je kan nog stemmen tot 05/10/2025 20:00.

Volg KAA Gent - Charleroi live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

Charleroi
KAA Gent
Michal Skoras

