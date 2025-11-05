Verrassing? Twee Rode Duivels ... en drie Anderlechtspelers behoren tot de duurste U20's ter wereld

Verrassing? Twee Rode Duivels ... en drie Anderlechtspelers behoren tot de duurste U20's ter wereld
Foto: © photonews
Elke week analyseert het CIES het wereldwijde voetbal aan de hand van cijfers en statistieken. Dit keer heeft het Voetbalobservatorium zich gebogen over de duurste spelers van 20 jaar en jonger op de markt.

In zijn 520e wekelijkse brief (te ontdekken hier in de volledige versie), heeft het CIES verschillende variabelen gecombineerd om de marktwaarde van spelers van 20 jaar en jonger te bepalen, wat leidde tot een ander resultaat dan dat van Transfermarkt en andere referentiesites op dit gebied.

Niet verrassend, Lamine Yamal steekt met kop en schouders boven de rest uit, met een geschatte waarde van 350 miljoen euro. Slechts drie andere spelers overschrijden de symbolische grens van 100 miljoen: de Braziliaanse Chelsea-sensatie Estêvão Willian (118 miljoen), Pau Cubarsi (FC Barcelona, 112,7) en Franco Mastantuono (Real Madrid, 102).

Karetsas blijft aan de top

Daarachter is de concurrentie hevig. Niet minder dan 113 U20-spelers actief in 25 competities en 80 clubs wereldwijd hebben een geschatte waarde van minstens 10 miljoen euro. De Premier League is het best vertegenwoordigd met 23 spelers, gevolgd door de Bundesliga (16) en de Ligue 1 (11).

En in België? Geen verrassing als het gaat om veelbelovende jongeren: het is Konstantinos Karetsas die het hoogst gewaardeerd wordt, met een geschatte marktwaarde van 30 miljoen euro. Drie andere spelers uit de Pro League maken deel uit van de ranglijst... en ze spelen allemaal voor Anderlecht.

Mihajlo Cvetković leidt de jonge Mauves met een schatting van 17,4 miljoen, gevolgd door Yasin Özcan (gewaardeerd op 15,5 miljoen ondanks zijn beperkte speeltijd) en Nathan De Cat (15 miljoen). Twee Rode Duivels komen ook voor in het rapport van CIES: Jorthy Mokio wordt geschat op 23,9 miljoen en Julien Duranville op 14,2 miljoen.

