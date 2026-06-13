WK-LIVE 13/6: lijk gevonden in kofferbak, slechte grap Infantino

Redactie
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WK-LIVE 13/6: lijk gevonden in kofferbak, slechte grap Infantino
Foto: © photonews

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Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

Aernout Van Lindt

Gianni Infantino haalt uit naar Italië

Gianni Infantino is met een poging tot grap gekomen op de Braziliaanse radio. Daarbij is hij echter toch wel wat uit de bocht gegaan, waardoor ze bij Italië op hun achterste poten staan omwille van wat de sterke man van de Wereldvoetbalbond FIFA heeft gezegd. Hij prikte stevig naar de niet-kwalificatie van Italië voor dit WK.

"Misschien kwalificeert Italië zich wel voor een WK met 64 teams, of misschien gaan we wel naar 228 teams", klonk het. Pittig detail: de Wereldvoetbalbond FIFA heeft maar 211 leden. De vraag is hoe ze in Italië op dat nieuws zullen reageren.

Aernout Van Lindt

Lijk gevonden in kofferbak in Mexico

In het noordwesten van Mexico is vlak bij het stadion waar de Iraanse voetballers trainen, een lijk aangetroffen in de kofferbak van een auto. Dat stelden journalisten van persbureau AFP vast en werd genotuleerd door Het Laatste Nieuws.

Volgens een eerste verslag was het lichaam in een zwarte zak gewikkeld en vertoonde het sporen van geweld. De auto stond er volgens een woordvoerder van het parket al sinds woensdag geparkeerd. Tijuana is een gevaarlijke stad, voorlopig is er geen enkele link met het wereldkampioenschap aangegeven. De onderzoeken lopen nog naar het lijk, dat in een zwarte zak zou zijn gewikkeld.

Aernout Van Lindt

Ook Portugal is in de Verenigde Staten

Een superster is geland op Amerikaanse bodem. Ook Cristiano Ronaldo en de rest van de Portugese nationale ploeg zijn klaar voor hun wereldkampioenschap in de Verenigde Staten. Ze willen beter doen dan de kwartfinale van hun vorige toernooi, toen ze door Marokko werden uitgeschakeld.

CR7 & co zijn in stijl aangekomen. Het pak was strak en het brilletje was hip. Goed starten is belangrijk volgens Ronaldo aan dit toernooi. Portugal speelt woensdag tegen Congo in Houston. Daarna werken ze de rest van hun groepsfase af met wedstrijden tegen Oezbekistan in Houston op 23 juni en Colombia in Miami op 27 juni.

Aernout Van Lindt

Diefstal in het kamp van de Engelsen

Heel veel deining en reuring bij de Engelse nationale ploeg. Bij de verhuis naar hun trainingskamp in Missouri is een busje vol trainingsmateriaal leeggeroofd. Dat weet Het Laatste Nieuws te melden. Ook de voetbalschoenen van enkele vedetten zijn spoorloos en die zijn daar niet blij mee.

De spelers maken vandaag per vliegtuig de oversteek, maar al hun trainingsmateriaal was al eerder met een busje op weg naar Missouri. Bij die verhuis van Florida naar Missouri is hun busje met materiaal echter beroofd. Een zeer pijnlijke zaak, al durven we te vermoeden dat de sterren snel aan nieuwe schoenen zullen raken via sponsors.

Aernout Van Lindt

Sfeer in Canada heel goed

De wedstrijd tussen Canada en Bosnië-Herzegovina leverde een 1-1 gelijkspel en een teleurstelling voor het thuisland op. Maar aan sfeer geen gebrek in Canada. "De sfeer was heerlijk. Er heerste een echte WK-sfeer met de Canadezen en de Bosniërs die langs het water samen naar het stadion wandelden."

"Ik heb me echt wel geamuseerd, ook al was de match niet top. Toronto is een fijne stad. Het is een smeltkroes, zeer multicultureel. Er heerst hier echt wel een goeie vibe", was Filip Joos zeer duidelijk in zijn analyse voor Sporza Daily op vrijdagnacht. Aan de Canadezen om nu ook op het veld met de voeten te gaan antwoorden?

Aernout Van Lindt

Neymar nog niet fit voor matchdag 1

De Rode Duivels komen maandagavond een eerste keer in actie, maar deze nacht is het al tijd voor Brazilië om zijn eerste wedstrijd te spelen. Zoals verwacht zullen we daarbij nog geen Neymar Junior aan het werk zien. Hij is nog niet fit en moet dus passen voor het duel tegen Marokko.

De clash tussen Brazilië en Marokko lijkt de eerste wedstrijd die naam waardig te gaan worden. Bondscoach Carlo Ancelotti wilde de Braziliaanse ster alvast roemen om zijn voorbeeldfunctie, ook als hij niet speelt. Iedereen in Brazilië hoopt dat Neymar snel tot speelminuten kan gaan komen.

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Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

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