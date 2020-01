Transfernieuws en Transfergeruchten 30/01: Berge - Mamadou Diarra Dompé - Lapeña Ruiz - Suso - Krmenčík - Soisalo

Sevilla FC heeft zich versterkt met rechtsbuiten Suso. De 26-jarige Spanjaard komt over van AC Milan. Hij wordt tot medio 2021 uitgeleend aan Sevilla.

Door de komst van Bassem Srarfi is Mikael Soisalo een plaatsje gedaald in de pikorde bij Zulte Waregem. Hij mag elders minuten maken dit seizoen. ( Lees meer )

Een verrassende wending in de zoektocht van Club Brugge naar een nieuwe goalgetter; terwijl de onderhandelingen met Gaich stroef lopen meldde het Tsjechische Viktoria Plzen dat Michael Krmencik op weg is naar blauw-zwart. ( Lees meer )

Racing Genk is Sander Berge bijna kwijt aan Sheffield United

De kans dat de wedstrijd tegen KAA Gent zijn laatste was voor Racing Genk is reëel. Sander Berge staat namelijk op het punt de club te verlaten voor Sheffield United. (Lees meer)

Jean-Luc Dompé gaat KAA Gent verlaten voor Zulte Waregem

Gent is al actief geweest tijdens de wintermercato en opnieuw is er een transfer op til bij de Buffalo's. De overbodige Jean-Luc Dompé is bijna van de hand. (Lees meer)