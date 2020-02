Transfer Deadline Day 31/01: Mertens - Bale - Pogba - Boateng - Limbombe - Cools - Mamadou Diarra Dompé - Mamadou Diarra Dompé

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Anderlecht heeft op het nippertje de papieren van Kemar Lawrence in orde gekregen. Daarmee heeft Michael Verschueren al zijn transfertargets kunnen realiseren: een spits, een flankaanvaller én een linksback. (Lees meer)

Manchester United dat een speler leent van een Chinese ploeg, veel zal u het niet meer horen. De Mancunians hebben op het nippertje Odion Ighalo binnengehaald. De Nigeriaanse spits komt over van Shanghai Shenhuan. Hij reist dit weekend af naar het VK.

📝 DEAL DONE: OGC Nice have reached a deal with Barcelona to sign 21-year-old right-back Moussa Wagué on loan with an option to buy. (Source: @OGCNice) #DeadlineDay pic.twitter.com/VrHQx5z9mc