Transfernieuws en Transfergeruchten 19/09: Depay - Bornauw - Dimata - Gnaka - García Martret - Dest - Sarr

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

'Anderlecht wil Rode Duivel laten gaan, maar stelt wel zijn voorwaarden'

RSC Anderlecht heeft plannen op de transfermarkt aan inkomende en uitgaande zijde. En daarbij vallen soms toch enigszins verrassende namen. (Lees meer)

'Liverpool en Manchester United in de clinch om speler'

Ismaïla Sarr degradeerde met Watford uit de Premier League, maar met Liverpool en Manchester United zouden er liefst twee topploegen op hem azen. Dat staat in diverse Engelse media te lezen.

'Anderlecht ziet nog een stevige som geld hun richting uitkomen na toptransfer Sebastiaan Bornauw'

Sebastiaan Bornauw staat voor een mooie transfer en dat nieuws wordt met open armen ontvangen in Anderlecht. (Lees meer)

Gnaka terug in Eupen

Silas Gnaka is terug in Eupen. Hij probeerde een contract te versieren in Turkije, maar dat zou volgens HLN niet gelukt zijn.

'Veel plannen bij Barcelona'

Memphis Depay, Sergiño Dest en Eric García. Dat zouden volgens El Mundo Deportivo de drie kandidaten zijn om als nieuwe speler naar Barcelona te komen.