Transfernieuws en Transfergeruchten 02/10: Cuisance

MichaĂ«l Cuisance ziet transfer van Bayern MĂŒnchen naar Leeds United in het water vallen

MichaĂ«l Cuisance was in zijn zoektocht naar meer speelminuten bij Leeds United uitgekomen, maar op het allerlaatste moment is Bayern MĂŒnchen toch niet akkoord gegaan met het vertrek van de Franse middenvelder. (Lees meer)