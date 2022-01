CIJFER VAN DE WEEK: 81 miljoen - de gitzwarte cijfers van de Jupiler Pro League (en 5 ploegen in de plus)

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar de rekeningen van de ploegen uit de Jupiler Pro League. En die leveren een ontluisterend beeld op.

Het Nieuwsblad becijferde dat we in totaal aan een tekort van liefst 81 miljoen euro zitten in de afgelopen jaarrekeningen.

5 positieve leerlingen

Anderlecht, Standard en Antwerp gingen daarbij het felst in het rood, maar er waren ook vijf ploegen die het wél goed doen.

Club Brugge (met dank aan de Champions League) zit 1,9 miljoen euro in de plus, ook Zulte Waregem, Charleroi, Kortrijk en Mechelen hebben een positief cijfer - al zijn de cijfers van onder meer Oostende en OH Leuven nog niet uitgebracht.