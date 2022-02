📷 Nieuw contract voor ex-jeugdspeler van Anderlecht in Engeland

De ondertussen 19-jarige spits doet het goed bij Southampton. In de B-ploeg scoorde hij elf keer en deelde hij drie assists uit in achttien wedstrijden.

Dat leverde hem in de FA Cup al een selectie bij het A-elftal op, maar hij speelde nog niet. Toch kreeg hij nu een contractverlenging.

Hij tekende tot 2024 bij Southampton. “We hebben een lang gesprek gehad, want er was ook interesse van andere clubs. Uiteindelijk leek het voor mij de beste beslissing om te blijven”, klinkt het.

“De club heeft al veel jongeren laten doorstromen naar het eerste elftal, dus ik denk wel dat ik mezelf kan bewijzen en zo een kans verdienen.”

✍️🇧🇪#SaintsFC is delighted to announce young forward Kazeem Olaigbe has signed a contract extension!