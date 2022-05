Transfernieuws en Transfergeruchten 25/05: Cuypers - Faes - Azpilicueta - Mendoza

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 25/05 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Cuypers - Faes - Azpilicueta - Mendoza

'Jonge Belg in nadrukkelijke belangstelling AS Roma'

Op zijn 24e is Wout Faes bij Stade Reims uitgegroeid tot onbetwist titularis in het hart van de defensie. Onze landgenoot trof dit seizoen zelfs vier keer raak in de Ligue 1. (Lees meer)

'Twee Chelsea-verdedigers zetten zinnen op vertrek naar Barcelona'

Mundo Deportivo pakt uit met het nieuws dat verdediger Cesar Azpilicueta (32) en Marcos Alonso (31) het Chelsea-bestuur hebben aangegeven te willen vertrekken naar Barcelona. De Spanjaarden liggen allebei nog een seizoen onder contract in Londen.