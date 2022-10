"Carl Hoefkens zal dat goed moeten managen tot in november"

Club Brugge leed na een zege in de Champions League opnieuw een nederlaag in de Jupiler Pro League.

Club Brugge blijft feilloos in de Champions League, maar in de Belgische competitie liet het nu tegen Westerlo een nieuwe steek vallen. “Het is wel een vervelende nederlaag voor jongens die door de week moeten toekijken hoe hun collega's Europees een heldenrol vertolken en dan zelf hun kans in het weekend niet grijpen”, zegt Peter Vandenbempt bij Sporza.

“Met voorop die twee peperdure jongens: Jaremtsjoek en Lang. Jaremtsjoek stelde opnieuw teleur, had die paar kansen moeten afmaken. En Noa Lang liep bij zijn wissel met een lang gezicht zijn coach voorbij en dan kan je zien dat hij niet gebleven is bij Club Brugge om in het weekend tegen Westerlo te voetballen en woensdag in Madrid op de bank te zitten toekijken.”

Het toont tegelijkertijd echter ook de breedte van de spelerskern. “Dat is de weelde die Club Brugge heeft en dat zal Carl Hoefkens goed moeten managen tot in november. En zondag, na wie weet een historische kwalificatie in de Champions League op Madrid, toch maar weer niet verliezen op Anderlecht, want anders wordt het toch een item.”