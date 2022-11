Mbokani over Anderlecht: "Neem het hen niet kwalijk, maar is niet meer het Sporting van vroeger"

Dieumerci Mbokani speelt momenteel in de Challenger Pro League bij SK Beveren, al had hij graag bij Anderlecht gezeten.

Er waren aardig wat ploegen geïnteresseerd in Mbokani. Naast SK Beveren en RWDM was ook Seraing vragende partij. Didier Lamkel Zé wou zelfs dat hij naar Kortrijk kwam.

“Ik wil de club naar 1A brengen”, zegt Mbokani aan La Dernière Heure. “Ik heb een eenjarig contract met een optie voor nog een jaar. Als we naar promoveren, blijf ik.”

Jelle Van Damme probeerde Mbokani ook bij Anderlecht te krijgen. “Hij vroeg me of hij me kon voorstellen aan Anderlecht en ik ging akkoord. Ik neem het de club niet kwalijk dat ze nee zeggen. Hoe dan ook, Anderlecht is niet meer het Sporting van vroeger, alles is veranderd."