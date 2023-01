Hierin had Union een streepje voor op Antwerp voor Yorbe Vertessen: "Dat ze nog op drie fronten actief zijn, vind ik heel interessant"

De reden dat Yorbe Vertessen voor Union koos is duidelijk. Het is een louter sportief gegeven. Al zal het waarschijnlijk wel maar voor een half seizoen zijn.

Dat Yorbe Vertessen bij Union tekende kon u al HIER lezen. Hij gaf aan Het Niewsblad aan waarom hij voor een avontuur bij Union koos. Dat ze nog op drie fronten actief zijn, vind ik heel interessant", stelt hij. "De mogelijke titelstrijd van Union heeft mijn keuze vergemakkelijkt. Ik wil bereiken wat mogelijk is: bijvoorbeeld de titel, de beker en zo ver mogelijk gaan in de Europa League. Persoonlijk wil ik zoveel mogelijk goals maken. Een aantal doelpunten heb ik niet in mijn hoofd, omdat ik het niveau hier nog niet zo goed ken. Maar ik wil belangrijk zijn voor het team. Ik leg mijn lat hoog."

Hij wordt gehuurd voor een half seizoen en het lijkt niet dat hij verwacht dat dit langer zal zijn. "Ja, Union is een tussenstap. Het is de vraag hoe alles gaat verlopen. Ik focus nu op dit half jaar om zoveel mogelijk minuten te maken, en dan zien we."