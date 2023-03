Mark McKenzie en en Bryan Reynolds vieren ruime overwinning met Verenigde Staten

In Noord-Amerika hebben ze hun eigen versie van de Nations League die momenteel aan de gang is. De Verenigde Staten trokken naar Grenada (FIFA-173) en wonnen met eenvoudige 1-7 cijfers.

Twee Jupiler Pro League-spelers mochten mee vieren bij de Amerikanen. Mark McKenzie (RC Genk) en Bryan Reynolds (ex-KV Kortrijk, nu Westerlo) begonnen in de defensie bij de bezekers. Reynols hield zo onder meer Sergino Dest op de bank. Ook op de bank bij de VS: ex-Club doelman Ethan Horvath.

Zowel Reynols als McKenzie mochten met de VS niet mee naar het WK in Qatar.

See you this summer 🏆 pic.twitter.com/G5U21INZQi