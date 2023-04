11 goals, 13 assists: 'OH Leuven heeft eerste zomertransfer al zo goed als beet'

Voor OH Leuven zit het seizoen er zo goed als zeker op binnen twee speeldagen. En dus kunnen ze al gaan werken aan de toekomst.

OH Leuven zal dit seizoen de play-offs meer dan waarschijnlijk niet halen, maar wist zich wel al bij al makkelijk te handhaven in eerste klasse.

Volgend seizoen wil het op dat elan verder gaan en weer wat hoger mikken. Daartoe lijken ze nu alvast een eerste speler binnen te halen.

Met een omweg zal dat echter gebeuren. Suphanat Mueanta is namelijk op weg naar Leicester City, klinkt het bij BallThaiStand.

De 20-jarige winger uit Thailand ligt nog tot 2026 onder contract bij Buriram United, maar lijkt de overstap te gaan maken naar Europa.

11 goals, 13 assists

Omdat hij nog geen werkvergunning zou kunnen krijgen voor de Premier League, wordt OH Leuven de logische tussenstap.

Bij de Leuvenaars zou hij kunnen rijpen, terwijl ondertussen alle papierwerk voor Leicester City in orde kan worden gemaakt. Dit seizoen was hij in Thailand goed voor 11 goals en 13 assists.