'Paars-wit komt met bevestiging: RSC Anderlecht laat alsnog speler vertrekken en pikt nog aardige som mee'

Boem, paukeslag. Bij RSC Anderlecht zijn ze nu al volop bezig met het volgende seizoen voor te bereiden. Een eerste transfer is nu al zo goed als afgerond, want Robbie Ure is ondertussen in Zweden te vinden.

Robbie Ure verlaat RSC Anderlecht en gaat voor IK Sirius voetballen. Dat is het nummer negen van de Zweedse competitie afgelopen jaar. Trip naar Zweden Het nieuwe seizoen begint er eind maart, ondertussen is Ure al in Zweden om er de medische testen af te leggen. RSC Anderlecht heeft de transfer inmiddels ook bevestigd in de wandelgangen, al blijft het wachten op officieel nieuws. De spelers zou zo'n 750.000 euro moeten opleveren voor Anderlecht. Dat is zeker geen slechte deal, want hij werd transfervrij opgehaald bij de Rangers. Ure lag/ligt nog tot juni 2027 onder contract bij paars-wit. Einde verhaal bij Anderlecht De 21-jarige aanvaller zal dus in Zweden zijn carrière gaan verderzetten binnenkort. Bij Anderlecht moest hij niet op al te veel kansen meer rekenen. De Schot was de voorbije maanden een basispion bij RSCA Futures en was er goed voor 12 goals en 4 assists in de Challenger Pro League. Bij de A-kern had Ure (voorlopig) geen uitzicht op speelminuten en recentelijk werd hij in de rangorde ook nog eens voorbijgestoken door Goto. Een win-win-situatie drong zich dus op.