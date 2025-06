Transfernieuws en Transfergeruchten 13/06: De Keersmaecker - Ivanovic

Op 13/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: De Keersmaecker - Ivanovic

Straf! Ex-jeugdspeler van Beerschot en Club Brugge staat nu volop in de belangstelling in Engeland

Brian De Keersmaecker, 25-jarige middenvelder bekend uit de jeugd van Club Brugge en Beerschot, staat op het punt om zijn carrière in Nederland bij Heracles Almelo in te ruilen voor een avontuur in het Engelse Championship. (Lees meer)