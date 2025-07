'Meer dan Basel: OH Leuven krijgt plots concurrentie uit vreemde hoek voor gewilde rechtsbuiten'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

OH Leuven is het vorige seizoen niet al te best geëindigd en gaat dus op zoek naar versterking. Een oude bekende van Philippe Clement stond op de Leuvense radar, maar het ziet er meer en meer naar uit dat de Leuvenaars ernaast zullen grijpen.

Volgens SkySports was OH Leuven één van de clubs die interesse toont in Ross McCausland, de winger van Glasgow Rangers. Een dikke maand geleden wilden ze er hem dan ook heel graag bij hebben. Noord-Ierse versterking voor OH Leuven? Toen werd al duidelijk dat er ferme kapers op de kust waren voor de 22-jarige Noord-Ier, die in 2019 werd opgepikt door de jeugdopleiding bij Rangers en uiteindelijk doorstroomde naar de A-kern waar hij ook coach Philippe Clement tegenkwam. Ondertussen is de Noord-Ier echter op zoek naar meer speelgelegenheid en dus wilde McCausland eventueel wel vertrekken, ook al ligt hij in Glasgow nog onder zeil tot juni 2027. Cypriotische kaper op de kust Na 66 wedstrijden voor Rangers zou het voor de rechtsbuiten wel eens een avontuur op het Europese vasteland kunnen worden. Basel drong in juni al aan, maar zij grijpen er net als OH Leuven mogelijk naast. Het is verrassend het Cypriotische Aris Limassol dat nu plots de forcing voert en volgens Sky Sports de speler wil gaan huren van Rangers. Als de Leuvenaars dus nog trek hebben in de Noord-Ier, is het tijd om nu te handelen.