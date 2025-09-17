ONTHULD: 'Deze Europese grootmacht had oogje op Lammens, maar hun nummer één vertrok uiteindelijk niet'

Senne Lammens is de nieuwe doelman van Manchester United. Maar ook een andere ronkende naam uit het Europese voetbal had onze landgenoot op de radar staan.

We schreven eerder al dat Manchester United, Aston Villa en Galatasaray SK tot de laatste minuut in concurrentie lagen om Senne Lammens te overtuigen. Maar er was nog een andere Europese grootmacht geïnteresseerd.

De Italiaanse media weten dat ook Internazionale FC het dossier van Lammens van héél dichtbij gevolgd heeft. Meer zelfs: onze landgenoot was dé kandidaat van Gianluca Spinelli.

Internazionale FC was geïnteresseerd

De doelmannencoach van Inter belde voormalige én huidige ploegmaats van Lammens op om zich te informeren over de doelman. Het wakkerde de interesse van de Italiaan enkel aan.

Inter zag in Lammens een vervanger voor Yann Sommer. De doelman van I Nerazzuri vertrok uiteindelijk niet, terwijl Inter besefte dat Lammens niet naar Milaan zou komen om tweede viool te spelen.

Old Trafford

Uiteindelijk tekende Lammens een contract tot medio 2023 op Old Trafford. Manchester United betaalde net geen 25 miljoen euro om onze landgenoot los te weken bij Antwerp FC.