Het zit eraan te komen: Denis Odoi is bijna weer voetballer

Het zit eraan te komen: Denis Odoi is bijna weer voetballer
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Denis Odoi traint inmiddels al meer dan een week mee met KV Kortrijk en lijkt steeds dichter bij een contract te komen. De ervaren verdediger, die zijn overeenkomst bij Antwerp liet ontbinden door de lange autoritten vanuit Knokke, zoekt een nieuwe uitdaging.

Sportief directeur Nils Vanneste hield zich nog wat op de vlakte over de situatie, maar liet toch doorschemeren dat er meer kan volgen. “Dat klopt, en het is zeker niet onmogelijk dat hij tekent, maar voorlopig laten we het nog wat bezinken”, klonk het voorzichtig in HLN.

Trainer Michiel Jonckheere bevestigde dat Odoi zelf het contact legde met de club. “Hij heeft mij gecontacteerd. Op dit moment is het puur om zijn conditie te onderhouden, maar dat kan veranderen.” De deur staat duidelijk op een kier voor een langere samenwerking.

Binnen de spelersgroep lijkt Odoi alvast zijn waarde te tonen. “Denis ligt echt goed in de groep. Hij coacht de andere jongens en dat is mooi om te zien”, aldus Jonckheere. De rol van mentor kan dus al meteen een troef worden voor de 36-jarige verdediger.

Ervaring grote surplus

Voor Kortrijk zou de komst van een ervaren pion als Odoi een welgekomen versterking zijn. In de strijd om promotie kan zijn rust en leidinggevende capaciteiten achterin een verschil maken. Vanneste erkende dat dit soort profielen in moeilijke wedstrijden goud waard kunnen zijn.

Een definitieve beslissing valt er nog niet, maar de kans dat Denis Odoi binnenkort officieel speler van KV Kortrijk wordt, groeit met de dag. De komende weken zullen uitwijzen of de samenwerking effectief wordt beklonken.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
KV Kortrijk
Denis Odoi

Meer nieuws

Burgemeester Anderlecht verduidelijkt iets over terugkeer Standard-supporters naar Clasico: "Proefproject"

Burgemeester Anderlecht verduidelijkt iets over terugkeer Standard-supporters naar Clasico: "Proefproject"

10:00
Standard recupereert spits, die iets te zeggen heeft over uitspraak Rednic: "Real Madrid heeft niet gebeld" Interview

Standard recupereert spits, die iets te zeggen heeft over uitspraak Rednic: "Real Madrid heeft niet gebeld"

09:30
Vergeten Belgisch 'enfant terrible' heeft lesje geleerd: "'Geluk' gehad dat ik op mijn 17de ambras maakte"

Vergeten Belgisch 'enfant terrible' heeft lesje geleerd: "'Geluk' gehad dat ik op mijn 17de ambras maakte"

09:00
Hein geeft toe: hoe Hans Vanaken bij Vanhaezebrouck had kunnen terechtkomen

Hein geeft toe: hoe Hans Vanaken bij Vanhaezebrouck had kunnen terechtkomen

07:00
Pieter Gerkens over de behandeling die hij kreeg van KAA Gent: "Heeft me persoonlijk geraakt"

Pieter Gerkens over de behandeling die hij kreeg van KAA Gent: "Heeft me persoonlijk geraakt"

08:40
"Oh, niet weer" : België laat de Schotse pers opnieuw schrikken na de overwinning van Genk op Rangers

"Oh, niet weer" : België laat de Schotse pers opnieuw schrikken na de overwinning van Genk op Rangers

08:20
1
Thorsten Fink grijpt in en geeft verrassende basisplaats: "Voelt heel lekker, daar ga ik niet om liegen"

Thorsten Fink grijpt in en geeft verrassende basisplaats: "Voelt heel lekker, daar ga ik niet om liegen"

08:00
Théo Leoni doet boekje open over vertrek bij Anderlecht: "In de auto gesprongen voor Jesper Fredberg"

Théo Leoni doet boekje open over vertrek bij Anderlecht: "In de auto gesprongen voor Jesper Fredberg"

07:20
1
Jonge Belgen maken indruk in Europa League: "Denk niet dat Genk, Gent of Anderlecht ze nu al missen"

Jonge Belgen maken indruk in Europa League: "Denk niet dat Genk, Gent of Anderlecht ze nu al missen"

06:30
Genk zorgt voor spektakel op Ibrox: Oh beleeft knotsgekke avond

Genk zorgt voor spektakel op Ibrox: Oh beleeft knotsgekke avond

22:59
'Club Brugge heeft een dik probleem: zware balans komt naar buiten'

'Club Brugge heeft een dik probleem: zware balans komt naar buiten'

22:30
1
Belgen doen goede zaak in strijd om coëfficiënt, ex-speler Charleroi en Lommel maakt hattrick

Belgen doen goede zaak in strijd om coëfficiënt, ex-speler Charleroi en Lommel maakt hattrick

23:07
1
Heuglijk nieuws: dé reden waarom ex-speler Club Brugge, Antwerp en Beveren in België bleef is er De derde helft

Heuglijk nieuws: dé reden waarom ex-speler Club Brugge, Antwerp en Beveren in België bleef is er

20:21
'Nieuwe buitenlandse topclub dringt aan bij Club Brugge: ook Vincent Kompany kan zijn rol spelen'

'Nieuwe buitenlandse topclub dringt aan bij Club Brugge: ook Vincent Kompany kan zijn rol spelen'

21:40
1
Steven Defour en supporters Genk niet te spreken over belangrijke keuze: "Team is belangrijker"

Steven Defour en supporters Genk niet te spreken over belangrijke keuze: "Team is belangrijker"

22:01
1
De man die Anderlecht uit het aanvallende slop kan trekken: na Hazard de enige die dat kan

De man die Anderlecht uit het aanvallende slop kan trekken: na Hazard de enige die dat kan

20:40
2
'Er komt schot in de zaak voor gewezen Rode Duivel met verleden bij jeugd Anderlecht en Lierse'

'Er komt schot in de zaak voor gewezen Rode Duivel met verleden bij jeugd Anderlecht en Lierse'

21:20
Steven Defour en Bob Peeters leggen uit waar het probleem ligt bij KRC Genk

Steven Defour en Bob Peeters leggen uit waar het probleem ligt bij KRC Genk

21:00
Voormalige speler uit de Pro League geeft aan dat hij in ons land werd bedreigd ... door een makelaar

Voormalige speler uit de Pro League geeft aan dat hij in ons land werd bedreigd ... door een makelaar

20:00
'De groten verenigen zich in strijd om televisiecontract: Bart Verhaeghe steunt Mehdi Bayat'

'De groten verenigen zich in strijd om televisiecontract: Bart Verhaeghe steunt Mehdi Bayat'

19:20
5
Akkoord nabij? 'Selim Amallah (ex-Standard) hakt knoop door over Anderlecht'

Akkoord nabij? 'Selim Amallah (ex-Standard) hakt knoop door over Anderlecht'

19:40
3
21-jarige ex-speler van Antwerp en Genk loopt nu in Engeland rond: "De mensen zijn mij vergeten, hé"

21-jarige ex-speler van Antwerp en Genk loopt nu in Engeland rond: "De mensen zijn mij vergeten, hé"

18:00
Club Brugge heeft een groot probleem zonder Onyedika: wie moet/kan hem in godsnaam vervangen?

Club Brugge heeft een groot probleem zonder Onyedika: wie moet/kan hem in godsnaam vervangen?

18:40
📷 Beter dan de vorige? Dit zijn de drie mascottes voor het WK 2026

📷 Beter dan de vorige? Dit zijn de drie mascottes voor het WK 2026

19:00
1
Charleroi organiseert zeer mooie actie voor wedstrijd tegen KV Mechelen

Charleroi organiseert zeer mooie actie voor wedstrijd tegen KV Mechelen

17:40
1
Borussia Dortmund grijpt in en gaat online posts van broer van ex-Anderlecht-speler controleren

Borussia Dortmund grijpt in en gaat online posts van broer van ex-Anderlecht-speler controleren

18:20
5
Felice Mazzù lyrisch over Anderlecht-speler: "Hij moet spelen, echt waar"

Felice Mazzù lyrisch over Anderlecht-speler: "Hij moet spelen, echt waar"

17:00
2
Standard-coach Euvrard kan met goed nieuws komen voor clash met Club Brugge Interview

Standard-coach Euvrard kan met goed nieuws komen voor clash met Club Brugge

16:30
1
El Ouahdi onthult reden waarom hij bij KRC Genk is gebleven

El Ouahdi onthult reden waarom hij bij KRC Genk is gebleven

17:20
Heeft Jackers boter op het hoofd? Hayen is helder na vijf tegendoelpunten Reactie

Heeft Jackers boter op het hoofd? Hayen is helder na vijf tegendoelpunten

15:10
14
STVV krijgt opsteker met oog op Limburgse derby

STVV krijgt opsteker met oog op Limburgse derby

16:00
Sven Vandenbroeck grijpt in bij Zulte Waregem

Sven Vandenbroeck grijpt in bij Zulte Waregem

15:20
🎥 Tolu Arokodare eerste keer van goudwaarde voor Wolverhampton

🎥 Tolu Arokodare eerste keer van goudwaarde voor Wolverhampton

15:30
Dit is hoe Besnik Hasi in een ideale wereld het scoreprobleem van Anderlecht oplost: nog nooit samen fit

Dit is hoe Besnik Hasi in een ideale wereld het scoreprobleem van Anderlecht oplost: nog nooit samen fit

14:40
1
Oh onthult waarheid achter mislukte transfer naar Stuttgart: "Al heel snel door dat er iets scheelde"

Oh onthult waarheid achter mislukte transfer naar Stuttgart: "Al heel snel door dat er iets scheelde"

15:00
Ongelooflijk: Club-legende voorspelde 5-5 spektakelstuk tegen Westerlo

Ongelooflijk: Club-legende voorspelde 5-5 spektakelstuk tegen Westerlo

14:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
OH Leuven OH Leuven 20:45 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 27/09 Antwerp Antwerp
Standard Standard 27/09 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 27/09 Westerlo Westerlo
STVV STVV 28/09 KRC Genk KRC Genk
Cercle Brugge Cercle Brugge 28/09 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 28/09 KV Mechelen KV Mechelen
FCV Dender EH FCV Dender EH 28/09 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Heeft Jackers boter op het hoofd? Hayen is helder na vijf tegendoelpunten Olympia86 Olympia86 over Het zit eraan te komen: Denis Odoi is bijna weer voetballer Nelvafrel Nelvafrel over 'De groten verenigen zich in strijd om televisiecontract: Bart Verhaeghe steunt Mehdi Bayat' Nelvafrel Nelvafrel over Charleroi organiseert zeer mooie actie voor wedstrijd tegen KV Mechelen Nelvafrel Nelvafrel over 📷 Beter dan de vorige? Dit zijn de drie mascottes voor het WK 2026 Nelvafrel Nelvafrel over "Oh, niet weer" : België laat de Schotse pers opnieuw schrikken na de overwinning van Genk op Rangers Nelvafrel Nelvafrel over Théo Leoni doet boekje open over vertrek bij Anderlecht: "In de auto gesprongen voor Jesper Fredberg" jawaddedadde jawaddedadde over De man die Anderlecht uit het aanvallende slop kan trekken: na Hazard de enige die dat kan Star.CSR Star.CSR over Steven Defour en supporters Genk niet te spreken over belangrijke keuze: "Team is belangrijker" Wesl Wesl over Ontslag in de maak? Thorsten Fink spreekt klare taal over feit of hij in vraag gesteld wordt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved