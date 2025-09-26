Het zit eraan te komen: Denis Odoi is bijna weer voetballer

Denis Odoi traint inmiddels al meer dan een week mee met KV Kortrijk en lijkt steeds dichter bij een contract te komen. De ervaren verdediger, die zijn overeenkomst bij Antwerp liet ontbinden door de lange autoritten vanuit Knokke, zoekt een nieuwe uitdaging.

Sportief directeur Nils Vanneste hield zich nog wat op de vlakte over de situatie, maar liet toch doorschemeren dat er meer kan volgen. “Dat klopt, en het is zeker niet onmogelijk dat hij tekent, maar voorlopig laten we het nog wat bezinken”, klonk het voorzichtig in HLN.

Trainer Michiel Jonckheere bevestigde dat Odoi zelf het contact legde met de club. “Hij heeft mij gecontacteerd. Op dit moment is het puur om zijn conditie te onderhouden, maar dat kan veranderen.” De deur staat duidelijk op een kier voor een langere samenwerking.

Binnen de spelersgroep lijkt Odoi alvast zijn waarde te tonen. “Denis ligt echt goed in de groep. Hij coacht de andere jongens en dat is mooi om te zien”, aldus Jonckheere. De rol van mentor kan dus al meteen een troef worden voor de 36-jarige verdediger.

Ervaring grote surplus

Voor Kortrijk zou de komst van een ervaren pion als Odoi een welgekomen versterking zijn. In de strijd om promotie kan zijn rust en leidinggevende capaciteiten achterin een verschil maken. Vanneste erkende dat dit soort profielen in moeilijke wedstrijden goud waard kunnen zijn.

Een definitieve beslissing valt er nog niet, maar de kans dat Denis Odoi binnenkort officieel speler van KV Kortrijk wordt, groeit met de dag. De komende weken zullen uitwijzen of de samenwerking effectief wordt beklonken.