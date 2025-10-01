Analyse Hoe Epolo en Amuzu nog iets kunnen leren van Hannes Delcroix

Hannes Delcroix werd te snel en misschien wel te vroeg opgeroepen door Roberto Martinez. Ondertussen heeft hij een andere keuze gemaakt in zijn leven. En zijn keuze voor Haïti siert hem.

De grote discussie over de mannen met een dubbel paspoort lijkt maar niet te stoppen. Hoewel deze discussie natuurlijk al veel langer aan de gang is (denk aan Mehdi Carcela, Marouane Fellaini en Nacer Chadli, bijvoorbeeld), heeft het in 2022 nog meer aandacht gekregen met de keuze van het duo Zaroury-El Khannouss voor Marokko, en recentelijk met de "gevallen" Karetsas, El Ouahdi en Camara.

Thomas Meunier stak al de draak

Deze week stak Thomas Meunier op een humoristische manier de draak met het dossier Fernandez-Pardo naar aanleiding van het spel EAFC, waarin de Lille-aanvaller als Spaans wordt vermeld terwijl hij "verdomme Belgisch" is.

Maar naast de spelers die worden betwist en naar de Rode Duivels worden gelokt, zijn er anderen. Degenen die te snel hun keuze hebben gemaakt en misschien wat langer hadden nagedacht als ze over een glazen bol hadden beschikt. We denken daarbij aan Zakaria Bakkali, voor wie de (veel te) vroege selectie voor het Belgische team meer kwaad dan goed heeft gedaan.

Epolo mag geen fout maken

Hannes Delcroix heeft het geluk op jonge leeftijd te zijn opgeroepen en kan op zijn 26e nog steeds van selectie veranderen. En natuurlijk is het moeilijk voor een jong talent van Anderlecht om te voorspellen of zijn toekomst hem naar het nationale team van Haïti zal brengen in plaats van België. Toch is het aan de federaties en de omgeving van de spelers om dit soort zaken te analyseren. We wensen Delcroix het beste met de Grenadiers.

Mathieu Epolo staat voor een belangrijke keuze: de Democratische Republiek Congo of België? Ook hier zullen zijn adviseurs hopelijk wat helderheid brengen en hem adviseren voor de Luipaarden te kiezen, waar hij van belang kan zijn, in plaats van de Rode Duivels waar hij nooit een minuut zal spelen. De keuze van het hart is één ding, maar men moet ook verstandig blijven.

Van de andere gevallen zullen we er twee vermelden: een die nog een nieuwe selectie kan kiezen, en een die vastzit. Francis Amuzu, wiens carrière stilstaat, kan kiezen voor Ghana: hij had dat al lang geleden moeten doen gezien de concurrentie op de vleugels in het Belgische team. Mike Trésor Ndayishimiye heeft 2 caps, te laat behaald om nog de kleuren van Rwanda of Burundi te verdedigen. Hij betreurt het waarschijnlijk, want de Rode Duivels zijn nu buiten bereik.

