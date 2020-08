Transfernieuws en Transfergeruchten 24/08: Edmilson - Colley

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Club Brugge wil een optie in het huurcontract van Junior Edmilson

'No sweat no glory!' De hint van Junior Edmilson nadat hij de beslissende goal had gemaakt die Al Duhail de titel opleverde, was niet meteen subtiel. Edmilson wil terug naar België en Club wil hem. Enkel lopen de onderhandelingen met zijn Qatarese club moeizaam. (Lees meer)