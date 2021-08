[België] Transfernieuws en Transfergeruchten 28/08: Wesley - Cobbaut - Deli - Maouassa - Daramy

31 augustus: Transfer Deadline Day! Om middernacht sluit de markt de deuren, maar tussendoor verwachten we nog een pak transfer in binnen- en buitenland. In dit overzicht houden we u dan ook constant op de hoogte!Wesley - Cobbaut - Deli - Maouassa - Daramy

Done, deal, Daramy: 19-jarige Deen die paste voor Club is officieel Ajax-speler: "Ik kan niet wachten om te beginnen"

Ze wist het bij Club Brugge al langer: ze hebben naast Daramy gegrepen. Het is nu ook officieel. De transfer van de 19-jarige Deen naar Ajax is in kannen en kruiken. In de loop van deze zaterdag stelde Ajax zijn nieuwkomer voor. (Lees meer)