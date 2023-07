Transfernieuws en Transfergeruchten 28/07: Verstraete - Ejuke

Op 28/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Verstraete - Ejuke

Antwerp kan nog de jackpot vangen voor overbodige speler

Birger Verstraete werd vorig seizoen uitgeleend aan KV Mechelen en komt ook dit seizoen niet in de plannen van Mark van Bommel voor. De verdedigende middenvelder kan The Great Old echter nog een flinke duit opleveren. (Lees meer)

Club Brugge haalt linksback binnen als versterking voor de toekomst

Club Brugge is ook met de toekomst bezig. Ze weten immers dat het moeilijk wordt om straks zowel Bjorn Meijer als Maxime De Cuyper in Jan Breydel te houden. Daarom halen ze nu al een jonge linksback in huis. (Lees meer)