René Vandereycken houdt zich totaal niet in over Romelu Lukaku

Romelu Lukaku is nog steeds op zoek naar een nieuwe club. Het is uitkijken of hij uiteindelijk toch in de Serie A landt.

Romelu Lukaku onderhoudt zijn conditie momenteel apart bij Chelsea. De bedoeling is nog steeds dat hij een nieuwe club vindt, maar de tijd dringt en de aanbiedingen zijn eerder beperkt. Juventus, een avontuur in Saoedi-Arabië of toch al Anderlecht lijken nog de enige opties.

Vandereycken verwacht nog niet dat Big Rom naar de Belgische velden zal terugkeren. “Anderlecht? Dan moet hij sportief en financieel te veel inleveren”, is de analist heel erg duidelijk in Het Nieuwsblad.

Voor Vandereycken is Lukaku ook geen topper. “Als voetballer vind ik hem, behalve in die eerste periode onder Conte, nog altijd niet de absolute top. Hij is natuurlijk wel het beste in het belangrijkste, en dat is scoren.”

En Vandereycken houdt zich totaal niet in. “Maar het is niet zo dat wanneer je hebt gescoord, je ook goed hebt gespeeld. En dat voortdurend wijzen naar alles en iedereen tijdens de wedstrijd, dat vind ik ook overdreven.”

Dan toch maar richting Serie A? “Ik zou Juventus voor Lukaku een goede keuze vinden. Ze spelen niet zo aanvallend en dan heeft Lukaku veel ruimte.”