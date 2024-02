Vanhaezebrouck uit (onbedoelde?) kritiek op Fredberg én Riemer: "Daar moeten ze dringend mee stoppen"

Jesper Fredberg en Brian Riemer leveren uitstekend werk bij RSC Anderlecht. Het voetbal kan zeker en vast beter, maar paars-wit lijkt in de play-offs dé uitdager van Union SG te worden. "Maar van die oortjes moeten ze toch afstappen."

Het zijn de woorden van Hein Vanhaezebrouck. De coach van KAA Gent heeft een verleden bij RSC Anderlecht. Meer zelfs: hij was aan de slag in het Lotto Park op het moment dat Marc Coucke zijn intrede maakte bij de Belgische recordkampioen. Het was toen geen geheim dat de zakenman zich met de sportieve gang van zaken ging moeien. Tot in de kleedkamer.

Ook Jesper Fredberg maakt er geen geheim van dat hij mee de dagdagelijkse sportieve lijnen uitzet. De sportief directeur van Anderlecht koopt - en dat geldt ook voor zijn keuze van coach - de spelers op basis van een veldbezetting die hij zelf voor ogen heeft. Ook tijdens de wedstrijd staat Fredberg in constante communicatie met de bank.

© photonews

"Ik zou van die oortjes afstappen", wijst Vanhaezebrouck in Het Laatste Nieuws op die communicatielijn tussen tribune en bank. "Wat ik zou doen als ik in zijn plaats zou zijn? Een coach neerzetten waar ik vertrouwen in heb. Een echte vakman. En zo'n coach moet je zijn vrijheid geven."

Het is geen geheim dat Vanhaezebrouck destijds allesbehalve opgezet was met de bemoeienissen van hogerhand. "Het management mag meedenken, maar uiteindelijk is het verhaal van de coach. Bij Anderlecht gaat het te ver. Ze moeten stoppen met die communicatie via oortjes."

© photonews

"Op die manier geeft Fredberg aan dat zijn bank de verkeerde beslissing maakt", besluit Vanhaezebrouck zijn betoog. "Waarom praat hij achteraf niet eens met zijn coach? Of hij kan een assistent aanstellen die zijn mening durft te geven? Eigenlijk heb je als technisch directeur al een foute keuze gemaakt als je vaststelt dat het fout loopt op de bank."