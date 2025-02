Transfernieuws en Transfergeruchten 01/02: Morata - Holzhauser - Lapoussin - David

Dries Mertens zal weldra met een grote naam samen kunnen voetballen. Omdat Sérgio Conceição niet zijn beste vriend is, trekt Alvaro Morata wellicht van Milan naar Galatasaray. ( Lees meer )

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 01/02 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Morata - Holzhauser - Lapoussin - David

KAA Gent zal ferm vloeken: 'onvermijdelijk' dat Jonathan David deze beslissing neemt

Jonathan David, het voormalige goudhaantje van KAA Gent, zou de 'onvermijdelijke beslissing' nemen om het seizoen uit te doen bij Lille en daarna gratis te vertrekken. De Buffalo's dreigen zo een doorverkooppercentage mis te lopen. (Lees meer)

Genoeg van de wereld gezien? Raphael Holzhauser (ex-Beerschot en ex-OHL) na opvallend avontuur weer dichter bij huis

Het is toch nog niet zo lang geleden dat Raphael Holzhauser bij Beerschot en OHL één van de spelers uit onze competitie was die geroemd werd voor zijn traptechniek. Zijn carrière is sindsdien langs opvallende wegen gepasseerd. (Lees meer)

'Het is nu echt beklonken: Antwerp trekt ondanks mondeling akkoord aan kortste eind in de strijd om Loïc Lapoussin'

Dit zal even pijn doen op de Bosuil. Antwerp gaat ondanks een mondeling akkoord met Loïc Lapoussin naast de Union-speler grijpen. Hij is nu echt op weg naar STVV. (Lees meer)