Analyse Zware druk is nooit een goede motivator: Ronny Deila gaat los, terwijl Bart Verhaeghe opvolger zoekt bij concurrentie

Club Brugge neemt het donderdagavond op tegen het Noorse Molde in een wedstrijd die van heel groot belang is. Niet in het minst voor coach Ronny Deila. Die staat namelijk zwaar onder druk tegen Molde.

De positie van Ronny Deila stond het afgelopen seizoen al meermaals onder druk bij Club Brugge, maar tot op heden was er van een nakend ontslag nooit sprake. Maar nu zou het alsnog het geval kunnen gaan zijn deze week. Bart Verhaeghe zou een ultimatum hebben gesteld aan Ronny Deila en de groep. Hij wil dat zijn team nog eens verder raakt dan de laatste zestien in een Europese Beker - dat is toch al flink wat jaren geleden ondertussen. Temeer door de uitschakeling in de Beker van België en de achterstand in de Jupiler Pro League een andere prijs lastig wordt voor blauw-zwart. Met enige zin voor overdrijving zou je kunnen stellen dat de kortste weg naar de Europa League-groepsfase door de Conference League loopt. Een 2-1 nederlaag uit Noorwegen ophalen tegen Molde? Dat zou gezien de thuisreputatie van Club Brugge dit seizoen in Europa moeten lukken. Maar met de extra druk op de ketel wordt het sowieso geen gemakkelijke situatie voor Deila. Veel kritiek op Ronny Deila, Verhaeghe zoekt naar alternatieven In de heenwedstrijd kreeg hij nog veel kritiek op zijn opstelling en alle beslissingen tussendoor. "Club Brugge heeft gewoon geen identiteit", was ook Olivier Deschacht kristalhelder over de zaak. En zelfs als Deila mag aanblijven na de match tegen Molde, dan nog staat hij continu onder druk. Werken in zo'n omstandigheden is nooit makkelijk. Bij Club Brugge zijn ze de markt al aan het afspeuren op zoek naar een opvolger, klinkt het. Daarbij werden onder meer Besnik Hasi (KV Mechelen) en Hein Vanhaezebrouck (KAA Gent) al genoemd. Die zijn beiden einde contract en dus kan blauw-zwart al proberen ze los te weken. Een motie van vertrouwen naar Ronny Deila is het alvast niet. Die kan enkel met héél goede prestaties nog een verlengd verblijf op Jan Breydel verzekeren, lijkt het. Ronny Deila in de tegenaanval op persconferentie Deila zelf dan? Die haalde bijzonder hard uit op de persconferentie in aanloop naar het duel met Molde. "Als ze van coach willen veranderen... Dat ze maar doen. Maar dan moet je weer van nul herbeginnen en dat hebben ze vorig jaar al drie keer moeten doen. Ik vind dat ik nog steeds de juiste man ben", gaf hij onder meer aan. Net door die woorden te gebruiken komt hij misschien nog meer in het oog van de storm. Het zal er tegen Molde boenk op moeten zijn, teneinde niet het eigen graf gegraven te hebben. Om op te volgen, nu al.