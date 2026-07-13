WK-LIVE 13/7
Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Belgische VAR blikt terug op unieke WK-ervaring: "De hele wereld kijkt mee"
Bram Van Driessche keert met een goed gevoel terug van het WK. De Belgische videoref behoorde tot de groep VAR's die op het grootste voetbaltoernooi ter wereld aan de slag mocht, maar na de kwartfinales zit zijn toernooi erop. Dat vertelde hij in een interview met Radio 1. (Lees meer)
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