[België] Transfer Deadline Day 31/08: Mboyo - Chevalier - Chevalier - Peeters - Kalulika - Mikautadze - Soppy - Kaba

31 augustus: Transfer Deadline Day! Om middernacht sluit de markt de deuren, maar tussendoor verwachten we nog een pak transfer in binnen- en buitenland. In dit overzicht houden we u dan ook constant op de hoogte!Mboyo - Chevalier - Chevalier - Peeters - Kalulika - Mikautadze - Soppy - Kaba

Chris Kalulika werd bij Anderlecht weggehaald door KV Mechelen

KV Mechelen heeft er nog een aanvaller bij. De 19-jarige aanvaller Chris Kalulika wordt transfervrij overgenomen van de beloften van Anderlecht. Ook bij Malinwa zal hij eerst voor de beloften uitkomen. (Lees meer)

Hugo Siquet staat in de belangstelling van Brentford

De kans bestaat dat Standard op de laatste dag van deze transfermercato nog een vaste basispion verliest. Premier League-club Brentford wil Hugo Siquet namelijk graag naar Engeland halen. (Lees meer)