[Buitenland] Transfer Deadline Day 31/08: Mikautadze - Soppy - Kaba - Camavinga - Kean - Luijks - Siquet - Tomiyasu

Takehiro Tomiyasu (ex-STVV) trekt naar Arsenal

Takehiro Tomiyasu, ex-verdediger van STVV, is op weg naar Arsenal. De deal is eigenlijk rond en The Gunners zullen hem vandaag nog voorstellen. (Lees meer)

Hugo Siquet staat in de belangstelling van Brentford

De kans bestaat dat Standard op de laatste dag van deze transfermercato nog een vaste basispion verliest. Premier League-club Brentford wil Hugo Siquet namelijk graag naar Engeland halen. (Lees meer)

Ex-speelster Zulte Waregem en Anderlecht trekt van Italië naar Frankrijk

Begin dit jaar speelde ze nog bij Zulte Waregem, daarna koos ze voor een Italiaans avontuur en werd ze kampioen in de Serie B. Naar de Serie A trekt ze uiteindelijk echter niet. (Lees meer)

Officieel: Moise Kean moet Cristiano Ronaldo doen vergeten bij Juve

Moiser Kean (21) keert terug naar Juventus. Juve betaalt zeven miljoen euro om de aanvaller voor twee seizoenen te huren van Everton. De Oude Dame bedong eveneens een aankoopoptie van 28 miljoen euro.

'Camavinga onderweg naar Real Madrid'

Eduardo Camavinga (18) staat op het punt om Stade Rennes in te ruilen voor Real Madrid, melden diverse media. De middenvelder, wiens contract afloopt na dit seizoen, zou voor zo'n 30 miljoen euro kunnen vertrekken uit Frankrijk.

OFFICIEEL: Transferdoelwit Anderlecht kiest voor Serie A

De voorbije weken werd Brandon Soppy verschillende keren genoemd bij Anderlecht. De jonge rechtsachter heeft de knoop doorgehakt en koos voor Udinese. (Lees meer)

'OHL haalt opvolger van Thomas Henry in Denemarken'

Bij OHL is men volop op zoek naar een vervanger voor de naar Venezia vertrokken Thomas Henry. In die zoektocht kwam de fusieploeg uit bij Sory Kaba. (Lees meer)

OFFICIEEL: Seraing haalt goalgetter tijdelijk terug

Na een schitterend seizoen in 1B ging Georges Mikautadze dit seizoen voor de doorbraak bij FC Metz in de Ligue 1. Zover kwam het niet, waardoor de Georgische spits ook dit seizoen op uitleenbasis zal spelen voor Seraing. (Lees meer)