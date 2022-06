Transfernieuws en Transfergeruchten 25/06: Dompé - de Jesus - De Ligt - de Jesus - Voet - Phillips - Colassin - Balongo

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 25/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Dompé - de Jesus - De Ligt - de Jesus - Voet - Phillips - Colassin - Balongo

'Anderlecht, Kompany of Spanje? Verdediger Anderlecht heeft gekozen'

Zelf wil hij een nieuwe stap in zijn carrière zetten. En dus was de vraag: wat is de beste optie op dit moment? De knoop lijkt doorgehakt. (Lees meer)

'Duitse club komt aankloppen voor sterkhouder Zulte Waregem, deal is nakend'

Bij Zulte Waregem zijn er al vijf nieuwkomers voorgesteld. Toch wordt het ook aan uitgaande zijde afwachten wat er allemaal gaat gebeuren. (Lees meer)

'Man van acht miljoen euro wordt nieuwe aanvaller van Union'

Union ziet met Deniz Undav een topspits naar Brighton & Hove Albion trekken, terwijl mogelijk ook Dante Vanzeir naar het buitenland trekt. Maar er is ook inkomend nieuws op komst. (Lees meer)

Stroomversnelling in transferdossiers Manchester City na akkoord met Arsenal over Gabriel Jesus

Manchester City gaat zich weer roeren op de transfermarkt. Er is een akkoord met Arsenal over Jesus. Een stroomversnelling in enkele lopende dossiers is zo een feit. (Lees meer)

'Beerschot wil toeslaan en nu ook speler wegkapen bij Anderlecht'

Bij RSC Anderlecht lijkt hij niet meteen op een kans bij de A-ploeg meer te moeten rekenen. En daar willen andere teams van profiteren. (Lees meer)

Toptalent verlaat Genk voor Duits avontuur

Madi Monamay kiest voor een overgang van KRC Genk naar Bayer Leverkusen. Dat heeft de Duitse club bekendgemaakt.

Gabriel Jesus maakt opvallende transfer in Premier League

Het hing al even in de pijplijn, maar nu zouden de clubs het onderling eens zijn geworden en dus trekt Gabriel Jesus van Manchester City naar ... Arsenal.

Nelson Balongo van STVV naar ... Poolse tweede klasse

Nelson Balongo was einde contract bij STVV en trekt nu naar het Poolse Lodz in de tweede Poolse klasse, waar hij tekende voor drie seizoenen.

Taiwo Awoniyi heeft nieuwe club gevonden

Taiwo Awoniyi (ex-Gent en ex-Moeskroen) heeft een nieuwe club gevonden. Het is nu officieel: hij trekt voor een recordbedrag naar Nottingham Forest.

'Benfica heeft prijs bij Real Madrid'

Volgens Spaanse en Portugese bronnen heeft Benfica beet. Het gaat het Braziliaanse toptalent Reinier huren van Real Madrid.

'Toekomst Dimata plots onzeker'

Zit er alweer een transfer aan te komen voor Nany Dimata? Voorlopig is hij nog niet zeker van een verlengd avontuur bij Espanyol Barcelona.

'Club Brugge wil doorpakken'

Afobe en Carroll komen (voorlopig) niet naar Club Brugge, maar ze willen daar wel nog steeds een spits, een winger en een middenvelder halen.

Gekibbel om Ziyech neemt toe

De kans dat Hakim Ziyech een toptransfer maakt? Die wordt elke week groter. Marseille, Lyon en Monaco azen op hem, ook vanuit Italië is er interesse.

'Antwerp toont opnieuw interesse in verdediger Boca Juniors'

Antwerp is ook nog steeds geïnteresseerd in Gaston Avila van de Boca Juniors. Dat gerucht is nog een keertje de revue gepasseerd.

'De Ligt naar Chelsea'

Engelse media roepen steeds luider dat Matthijs De Ligt de nieuwe leider van de defensie van Chelsea moet gaan worden.