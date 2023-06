Transfernieuws en Transfergeruchten 08/06: Messi - Kompany - Kompany - Neymar - De Ketelaere - Dessers - Vetokele - Onuachu

Helemaal rond is het nog niet, maar Lionel Messi maakt de overstap naar Inter Miami. De laatste komma's en punten moeten nog geregeld worden. ( Lees meer )

RSC Anderlecht moet uitpakken op de transfermarkt. Offensieve versterking is in ieder geval nodig voor de ploeg van Brian Riemer. ( Lees meer )

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 12/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Messi - Kompany - Kompany - Neymar - De Ketelaere - Dessers - Vetokele - Onuachu

Cyriel Dessers vertrok vorige zomer naar US Cremonese. De ploeg degradeert echter naar de Italiaanse tweede klasse. ( Lees meer )

Bryan Limbombe was dit seizoen aan de slag in de Nederlandse tweede klasse. Er wacht hem deze zomer een knappe transfer. ( Lees meer )

Vincent Kompany heeft het voorbije jaar de nodige versterking in België gehaald. Ook deze zomer lijkt hij zich vooral op die markt te storten. ( Lees meer )

Lommel stond dit seizoen net niet in de play-offs voor de promotie. De club is druk bezig met het huiswerk voor volgend seizoen. ( Lees meer )

Dodi Lukebakio speelde zich ondanks het zwakke seizoen van Hertha Berlijn aardig in de kijker. Dat levert hem heel wat aanbiedingen op. ( Lees meer )

Vincent Kompany staat volgend seizoen met Burnley in de Premier League. En daarvoor heeft onze landgenoot de nodige versterking nodig. ( Lees meer )

Na het missen van Messi: Barcelona gaat voor andere spectaculaire terugkeer

Barcelona probeerde Lionel Messi terug te halen, maar dat mislukte finaal. De Argentijn koos voor Inter Miami. Maar volgens het Spaanse 'Sport' is een andere vedette en publiekslieveling wel nog een optie. (Lees meer)

'Topspits, die zijn carrière nieuw elan wil geven, wordt geciteerd in België: slechts paar clubs kunnen hem betalen'

Het zou een mooie zet zijn voor elke Belgische club. Kasper Dolberg, overbodig bij OGC Nice, zou gevolgd worden door een Jupiler Pro League-club. (Lees meer)

Topspits ziet megatransfer naar Real Madrid in het water vallen: te oud en te duur

Real Madrid is op zoek naar een vervanger voor Karim Benzema, die voor de miljoenendeal naar Al-Ittihad koos. Daarvoor was Harry Kane in het vizier, maar de Koninklijke heeft de transfer van de Tottenham-spits afgeblazen. (Lees meer)

Rode Duivel van degradatie naar topclub? Italianen kwamen al informeren

Dodi Lukebakio kon de degradatie met Hertha Berlijn niet afwenden, maar had zelf wel zijn productiefste seizoen ooit. Aan de ex-aanvaller van Anderlecht zal het dus niet gelegen hebben. En dat is de topclubs niet ontgaan. (Lees meer)