Transfernieuws en Transfergeruchten 14/07: De Bock - Jackers - Mykhaylichenko

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Laurens De Bock gaat voor Zulte Waregem voetballen

Het bericht dat Zulte Waregem interesse had in Laurens De Bock dateert nu wel al van eind juni. Intussen heeft de ex-speler van Club Brugge en Oostende nog steeds niet getekend. Maar daar moet deze week verandering in komen. (Lees meer)

Bogdan Mykhaylichenko tekende voor vier jaar bij Anderlecht

Er begint stilaan schot te komen in de zomermercato van Anderlecht. Na Derrick Luckassen is ook de gewenste linksback eindelijk op komst. De deal is eigenlijk rond, maar Bogdan Mykhaylichenko werkt eerst nog de competitie in Oekraïne af. Na 19 juli arriveert hij in Neerpede. (Lees meer)

KV Oostende en Cercle Brugge hengelen allebei achter Nordin Jackers

KV Oostende wil vandaag graag zijn nieuwe doelman voorstellen, maar moet nog afrekenen met de concurrentie. Al lijken ze wel goeie papieren te hebben, want bij hen is hij ongetwijfeld titularis. (Lees meer)