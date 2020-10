Transfernieuws en Transfergeruchten 05/10: Nainggolan - Walcott - Walcott - Mirallas - Wilshere - Touré - Cavani - Lukaku

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Odoi krijgt er een concurrent bij Fulham slikt iets te makkelijk tegendoelpunten en dus mocht er op deadline day nog een extra verdediger bijkomen. Die komt er in de persoon van Joachim Andersen. De verdediger wordt voor een jaar gehuurd van Olympique Lyon.



Leeds gaat shoppen bij Rennes Rennes heeft een groot deel van de transfersom die het voor Jérémy Doku betaalde alweer gerecupereerd. De Franse club heeft winger Raphinha voor 17 miljoen euro verkocht aan Leeds United. De Braziliaan tekende een 4-jarig contract bij de Engelse promovendus.



Walcott keert na ruim 14 jaar terug naar Southamton Theo Walcott keert terug naar de club waar het voor hem allemaal begon als profvoetballer. In januari 2006 verliet hij de Saints voor Arsenal en nu laat Everton hem op huurbasis vertrekken. Welcome home, @theowalcott! 😇 pic.twitter.com/WjyIqHQEcH — Southampton FC (@SouthamptonFC) October 5, 2020



Vertonghen ziet nieuwe verdediger arriveren SL Benfica gaat Jean-Clair Todibo de komende twee seizoenen huren van FC Barcelona. De club van Jan Vertonghen kan hem in 2022 voor 20 miljoen euro overnemen van de Catalanen. ✍️ Todibo chega por empréstimo.#DeTodosUm — SL Benfica (@SLBenfica) October 5, 2020



Eddy Sylvestre is de nieuwste aanwinst van Standard Standard heeft laat op de avond van transfer deadline day nog een tweede inkomende transfer afgerond. Eddy Sylvestre komt de rangen versterken. (Lees meer)



Manchester United haalt Edinson Cavani binnen Manchester United heeft in de laatste uren van de transfermarkt nog een absolute topspits aangetrokken. Edinson Cavani tekende voor één jaar met optie bij de Mancunians. (Lees meer)



Abdoulay Diaby (ex-Club Brugge) wordt verhuurd aan Getafe Elke mercato wordt Abdoulay Diaby gelinkt aan een terugkeer naar de Belgische competitie, maar het zal ook niet voor deze transferperiode zijn. De ex-spits van Club Brugge trekt naar de Primera División. (Lees meer)







Antwerp haalt Jérémy Gelin bij Rennes weg Antwerp heeft zoals verwacht uitgehaald op de laatste transferdag. Na Ampomah en Mbenza hebben ze nu ook hun verdediger beet. Jérémy Gelin komt over van Stade Rennes, meldt HLN. (Lees meer)



Deulofeu trekt naar de Serie A De zoveelste onderlinge transfer tussen Watford en Udinese is een feit. Gerard Deulofeu verlaat de Engelse club op huurbasis en draagt tot aan het einde van het lopende seizoen het shirt van Udinese.



Celtic verwelkomt huurling van AC Milan Celtic Glasgow heeft een nieuwe linksachter te pakken. De Schotse landskampioen huurt de 27-jarige Uruguayaan tot aan het einde van dit seizoen van AC Milan. 📝 Comunicado Oficial 🚨🌞



¡Bienvenido al #CelticFC, Diego Laxalt! 🍀#BienvenidoLaxalt 👋🇺🇾 — Celtic Football Club (@CelticFC) October 5, 2020



Jack Wilshere is een vrije speler Jack Wilshere en West Ham United gaan uit elkaar. De centrale middenvelder heeft zijn contract verbroken en kan nu dus op zoek naar een nieuwe werkgever.



Lokeren-Temse huurt jonge Belg van Nederlandse eersteklasser Deadline day telt ook voor de lagere afdeling in het Belgisch voetballen. Lokeren-Temse uit Tweede Nationale heeft op de valreep nog een middenvelder naar Daknam gehaald. (Lees meer)







Club Brugge heeft Noa Lang binnengehaald Club Brugge heeft er lang over gedaan om Noa Lang officieel aan te kondigen. Misschien had het iets te maken met het leuke filmpje dat ze nog moesten monteren. Maar de flankaanvaller komt nu dus over van Ajax. (Lees meer)



Marseille haalt er een middenvelder bij Bayern München heeft Michael Cuisance uitgeleend aan Olympique Marseille. De 20-jarige middenvelder hoopt in de Ligue 1 meer speelminuten te krijgen.



Jordan Lukaku heeft een akkoord met Antwerp Daar is het konijn dat Luciano D'Onofrio sowieso nog uit zijn hoed ging toveren: Jordan Lukaku heeft een akkoord gevonden met Antwerp. Hij wordt door The Great Old geleend. (Lees meer)



Standard versterkt zich met Laurent Jans (ex-Waasland-Beveren) Ook Standard heeft nog een transfer beet op de allerlaatste dag van de mercato. De Rouches halen een oude bekende van de Pro League naar België. (Lees meer)



Saido Berahino wordt door Zulte Waregem verhuurd aan Charleroi Van een verrassing van formaat gesproken: Zulte Waregem laat Saido Berahino naar Charleroi vertrekken. De Engelse-Burkinees wordt voor een jaar gehuurd door de Carolo's. (Lees meer)



Moeskroen heeft langverwachte transfers beet Dat Moeskroen nood heeft aan extra kwaliteit was al even duidelijk. Les Hurlus konden als enige ploeg nog niet winnen in de eerste acht speeldagen. Op deadline day is er toch nog versterking op komst. (Lees meer)







Charleroi zet play-off 1 ambities kracht bij met komst van Teodorczyk Twee jaar na zijn vertrek bij Anderlecht komt Lukasz Teodorczyk opnieuw in België op doelpunten jagen. Hij gaat bij Charleroi aan de slag. (Lees meer)



Charleroi laat aanvaller naar Ligue 1 vertrekken Charleroi ziet nog een aanvaller vertrekken. David Henen, voormalig jeugdproduct van Anderlecht en al heel wat omzwervingen gemaakt, trekt deze keer naar het Franse Grenoble. David Henen a choisi le GF38 !



Courtisé, l’attaquant belgo-togolais sera Grenoblois pour les trois prochaines saisons ! https://t.co/bxqgMdvfPI pic.twitter.com/oXaqYi0aG7 — Grenoble Foot 38 (@GF38_Officiel) October 5, 2020



AS Roma maakt transfer Chris Smalling officieel AS Roma heeft Chris Smalling definitief overgenomen van Manchester United. Hij tekent voor drie seizoenen bij de Romeinen.



Antwerp maakt reputatie waar en rondt twee transfers af op deadline day: Ampomah en spits van Cercle Brugge op komst Vorig jaar aan het einde van de zomermercato pakte Antwerp op de valreep uit met enkele straffe transfers. Dat kunststukje doen ze dit jaar nog eens over. Nana Ampomah en Guy Mbenza komen de rangen versterken. (Lees meer)



Cercle Brugge kan Giulian Biancone opnieuw overnemen van Monaco Cercle Brugge kondigde maandag aan dat er nog een drietal transfers aan zitten te komen op deadline day. Wordt Giulian Biancone de eerste die de Vereniging (opnieuw) vervoegt? (Lees meer)



KV Kortrijk haalt Gambiaan om aanval te versterken KV Kortrijk haalt net voor het verstrijken van de transferdeadline nog versterking binnen voor het offensieve compartiment. Muhammed Badamosi, een 21-jarige Gambiaanse international, komt definitief over van FUS Rabat. En er volgde er nog eentje... (Lees meer)







Anderlecht maakte de transfer van Josh Cullen officieel Anderlecht heeft op de laatste transferdag ook nog een middenvelder binnengehaald. Het was al langer geen geheim meer dat het gaat om Josh Cullen. De middenvelder moet de concurrentie aanscherpen. (Lees meer)



Update: Kwieke winger in Leuven, topclubs als Liverpool, Dortmund en Man City afgetroefd OH Leuven is het seizoen goed begonnen met 14 op 24, maar het wil zich voor het sluiten van de transfermarkt wel nog versterken. Daartoe lijkt één speler alvast binnen. Die is al in het land ondertussen. (Lees meer)



Bakayoko wordt ploegmaat van Mertens Tiemoué Bakayoko (26) speelt volgend seizoen bij Napoli. De Italiaanse club bereikte een huurovereenkomst met Chelsea tot medio 2021.



Bandé keert terug naar Ajax Hassane Bandé keert vroeger terug van zijn uitleenbeurt aan FC Thun. Dat heeft Ajax, dat Bandé in 2018 wegkocht bij KV Mechelen, officieel bekendgemaakt. Hij ligt nog tot 2023 onder contract in Amsterdam.



Karlo Letica ruilt Club Brugge voor Sampdoria De kans is groot dat Club Brugge in de laatste uren van de transfermercato nog afscheid neemt van een speler. De overbodige doelman Karlo Letica trekt naar Sampdoria. (Lees meer)





KV Mechelen verliest Jules Van Cleemput aan Charleroi Sporting Charleroi verkocht rechtsacher Maxime Busi op deadline day en nog geen uur later hebben de Carolo's al een opvolger te strikken. (Lees meer)



Jorn Vancamp en Brian De Keersmaecker worden uitgeleend aan FC Eindhoven Jorn Vancamp (21) en Brian De Keersmaecker (20) worden tot het einde van het seizoen uitgeleend aan FC Eindhoven. Bij de Nederlandse tweedeklasser kunnen ze weer wedstrijdritme opdoen. (Lees meer)



Transfervrije Callejon blijft in de Serie A José Callejón zat na zijn avontuur bij Napoli zonder club. De Spaanse aanvaller blijft echter in Italië voetballen, want hij wordt gratis opgepikt door Fiorentina. C A L L E J Ó N 💜🇪🇸



José María Callejón è un nuovo giocatore della Fiorentina 🤩#ForzaViola 💜 #Fiorentina#ViolaArt by @PainterBeard 🎨 pic.twitter.com/vGTYdckVAX — ACF Fiorentina (@acffiorentina) October 5, 2020



OHL heeft de komst van Vaclav Jemelka aangekondigd De laatste uren van deadline day komen eraan en Oud-Heverlee Leuven heeft zijn eerste inkomende transfer van de dag beet. Vaclav Jemelka wordt gehuurd. (Lees meer)



Maxime Busi van Charleroi zou op weg zijn naar de Serie A en David Henen kan naar Frankrijk Charleroi wil vandaag nog Lukasz Teodorczyk binnenhalen, maar er zouden ook nog twee spelers kunnen vertrekken. Sterkhouder Maxime Busi kan op interesse rekenen van de Serie A en David Henen kan naar Frankrijk. (Lees meer)



Radja Nainggolan blijft bij Inter, geen akkoord met Cagliari Het moet een zware domper zijn voor Radja Nainggolan: hij keert niet terug naar Cagliari. Ze kwamen er niet uit met Inter en dus moet hij in Milaan blijven. (Lees meer)







Jordan Lukaku gespot op Antwerp, toptransfer in de maak? Bij Antwerp zijn ze blijkbaar nog niet uitgeshopt. Het rondde al drie transfers af, maar lijkt nog te willen verrassen met een absolute toptransfer. (Lees meer)



OFFICIEEL: Waasland-Beveren haalt defensieve versterking bij Turkse landskampioen Waasland-Beveren rondde al enkele transfers af na de komst van de nieuwe investeerders, maar er was nog nood aan een extra verdediger. Die hebben ze nu te pakken. (Lees meer)



OFFICIEEL: Karim Rekik trekt naar Spanje Karim Rekik - die enkele jaren geleden nog kampioen werd in de Eredivisie - heeft een transfer beet. Hij trekt naar Sevilla en tekende er tot 2025.



Officieel: Justin Kluivert gaat in Duitsland voetballen Justin Kluivert gaat bij zijn derde club aan de slag. Het jeugdproduct van Ajax wordt door AS Roma voor een seizoen verhuurd aan RB Leipzig.



Mattia De Sciglio heeft zijn huurdeal beet Mattia De Sciglio ruilt Juventus op huurbasis in voor Olympique Lyon. Dat nieuws is officieel bevestigd gemaakt.



Willem II haalt oude bekende terug Willem II heeft zich versterkt met Jan-Arie van der Heijden. De 32-jarige verdediger was einde contract en tekende een deal tot aan het einde van dit seizoen. Tussen 2009 en 2011 speelde hij al voor de club uit Tilburg.



Manchester United staat dicht bij talentje Facundo Pellistri zou op weg zijn naar Manchester United, laat BBC weten. Het gaat om een talentje van Penarol (Uruguay).



Ajax heeft 11M euro over voor de terugkeer van Klaassen Davy Klaassen keert terug naar het oude nest. Het jeugdproduct van Ajax verliet de club in 2017 voor Everton, dat hem een jaar later alweer doorverkocht aan Werder Bremen. De Duitse club ontvangt nu 11 miljoen euro voor de Nederlander, die een contract tot 2024 tekende bij Ajax.



Ex-speler Moeskroen gaat transfer van drie miljoen euro maken Aleix Garcia werd vorig jaar nog door Manchester City uitgeleend aan Moeskroen, nu lijkt hij volgens Nord Eclair op weg naar Dinamo Boekares.



Eduard Löwen terug in de hoofdstad Eduard Löwen is terug bij Hertha Berlijn na een uitleenperiode aan Augsburg. Dat hebben de Berliners laten weten.







'Standard gaat hard op de transfermarkt: knoop over Laifis doorgehakt, ex-speler Waasland-Beveren én nog een speler op komst' Standard staat na de zege op bezoek bij Charleroi opnieuw helemaal onder de mensen, maar het wil zich op Transfer Deadline Day nog gevoelig versterken. En wat met Laifis? (Lees meer)



Yaya Touré dan toch nog naar een nieuwe ploeg! Yaya Touré zou dicht bij een transfer richting Cadiz staan. Dat meldden verschillende Spaanse bronnen op maandagnamiddag.



Bayern München versterkt zich met Douglas Costa en Choupo-Moting Bayern München heeft het nog relatief rustig gehouden op de transfermarkt, maar op deadline day pakt de Rekordmeister uit met twee straffe transfers. (Lees meer)



Theo Walcott op weg naar Southampton Theo Walcott zal zijn medische testen afleggen bij Southampton. De speler van Everton is zo dus op weg naar een speciale deal in de Premier League, weet BBC.



Bayern heeft verrassende aanvaller beet In augustus verloor hij met PSG nog de Champions League-finale tegen Bayern München, vanaf nu is Eric Maxim Choupo-Moting zelf een speler van FCB. De Duitse club geeft de transfervrije Kameroener een contract voor een seizoen. #ServusChoupo 👋#FCBayern verpflichtet Eric Maxim Choupo-Moting. 🔴⚪



🔗 https://t.co/g0Qz31os2M #MiaSanMia — FC Bayern München (@FCBayern) October 5, 2020







Verrassende transfer in de maak: Charleroi kan flink cashen op sterkhouder en haalt vervanger bij ... KV Mechelen Charleroi is van plan er nog een heel spannende Transfer Deadline Day van te maken. Zowel aan inkomende als aan uitgaande zijde. (Lees meer)



RWDM haalt Leonardo Rocha terug naar 1B Na een jaartje Eupen keert Leonardo Rocha terug naar eerste klasse B. RWDM neemt de ex-spits van Lommel tijdelijk over. (Lees meer)



Peterson naar Duitsland Kristoffer Peterson ruilt Swansea City in voor Fortuna Dusseldorf. Dat nieuws is zo goed als officieel bevestigd. Peterson speelde in het verleden onder meer bij Utrecht.



Ricardo Sa Pinto naar Engeland? Ricardo Sa Pinto (ex-Standard) wordt in de Britse wandelgangen genoemd als nieuwe coach van Nottingham Forest.



Rudy is terug! Sebastian Rudy is terug! Dat werd alvast trots aangekondigd door Hoffenheim. Hij speelde in het verleden al lang voor de club, maar wordt nu gehuurd van Schalke 04.



Luca Zidane heeft nieuwe club Luca Zidane - zoon van Zinedine - heeft een nieuwe club te strikken. Volgens BBC Sport is hij rond met Rayo Vallecano.







Onderhandelingen worden afgerond: 'Middenvelder strijkt neer op Neerpede' De transfer moet nog officieel bekendgemaakt worden, maar de deal is rond. Anderlecht heeft een extra middenvelder binnengehaald. (Lees meer)



'Nygren bijna naar Heerenveen' De deal ligt al even in de pijplijn, maar nu is het in een laatste rechte lijn: Benjamin Nygren verlaat Genk en trekt naar Heerenveen.



'Transfer Mbenza op de helling' De vraagprijs van Cercle Brugge zou wel eens een struikelblok kunnen worden voor Antwerp. Dat weet alvast Gazet van Antwerpen.



Kevin Mirallas vindt onderdak in Turkije na passage bij Antwerp Na enkele maanden zonder werkgever heeft Kevin Mirallas een nieuwe club gevonden. Hij tekent voor één seizoen in de Turkse hoogste voetbalklasse. (Lees meer)



Noa Lang wordt deze namiddag nog voorgesteld door Club Brugge Club Brugge zijn eerste transfer van de laatste mercatodag wordt Noa Lang. De flankaanvaller komt over van Ajax en de deal zit in een afrondende fase. Normaal wordt hij straks al officieel aangekondigd. (Lees meer)



'Leya Iseka heeft twee keuzes' Leya Iseka (ex-Anderlecht onder meer) heeft twee keuzes volgens FootMercato: zo kan hij naar Swansea of Espanyol Barcelona.







Noa Lang op weg van Ajax naar Club Brugge, Jurgen Ekkelenkamp niet Het is transfer deadline day en dat zal ook bij de Belgische topclubs nog heel wat voeten in de aarde hebben. Zo wil Club Brugge zich versterken bij Ajax. (Lees meer)



Concurrentiestrijd voor Gazzaniga Zowel Liverpool als Everton zien wel wat in Paulo Gazzaniga. Dat weet alvast Talksport. Benieuwd of een van hen de speler kan losweken van Tottenham Hotspurs.



Rudiger op huurbasis naar nieuwe club? Chelsea zou aan het praten zijn met AC Milan om Antonio Rudiger een jaartje te verhuren. Dat laat The Sun alvast weten.



Aristote Nkaka wordt verhuurd aan het Duitse Paderborn Anderlecht blijft wel balast overboord smijten. Peter Verbeke kon al onderdak vinden voor heel wat overbodige spelers, maar heeft er nog wel wat te gaan. Aristote Nkaka zal dit seizoen alvast niet meer op de club rondlopen. (Lees meer)



'Jan-Arie van der Heijden heeft enkel nog medische testen af te leggen' Jan-Arie van der Heijden gaat als transfervrije speler na zijn stint bij Feyenoord nu op zoek naar meer speelminuten bij Willem II. Dat weet alvast Voetbal International.



Ex-Clubspeler heeft nieuwe ploeg beet Ricardo van Rhijn, die we nog kennen van bij Club Brugge, heeft een nieuwe club te strikken. De transfervrije speler zou naar Emmen kunnen.



Moeskroen wil nog kwaliteit toevoegen aan kern Ook Bruno Xadas zou op weg zijn naar Moeskroen. De Portugese aanvallende middenvelder van 22 zou volgens Portugese media gehuurd worden van Sporting Braga.



Sevilla vindt opvolger van Reguilón bij AZ AZ Alkmaar ziet Oussama Idrissi voor 12 miljoen euro naar Sevilla vertrekken. De linksachter wordt er de opvolger van Sergio Reguilón, die vorig jaar gehuurd werd van Real Madrid in nu voor Tottenham uitkomt.



PSG leent talentje uit aan Lens Arnaud Kalimuendo zal dit seizoen op huurbasis spelen voor Lens. Hij wordt uitgeleend door PSG, hebben ze laten weten bij Lens.



Inter versterkt zich met Darmian Inter Milaan is de nieuwe werkgever van Matteo Darmian. Hij verlaat Parma op huurbasis, maar er staat een verplichte aankoopoptie in zijn contract.



Tottenham verhuurt Sessegnon aan Europese tegenstander van KAA Gent De uitleenbeurt van Ryan Sessegnon van Tottenham naar Hoffenheim is afgerond. Hij kan later in het seizoen in de Europa League uitkomen tegen KAA Gent.



Union wil shoppen bij Brighton Union aast nog op versterking. Het zou daarbij volgens Engelse media zijn uitgekomen bij Alex Cochrane (20, linksback) van Brighton, dat het van de Britten zou kunnen huren voor een jaartje.



Vaclav Jemelka dan toch naar België?! De transfer van Vaclav Jemelka naar OH Leuven zou er volgende Tsjechische pers dan mogelijk toch nog gaan komen. De verdediger komt over van Olomouc.



PSG slaat toe op deadline day! De Portugese middenvelder Danilo zal tot aan het einde van dit seizoen voor PSG voetballen. De Franse hoofdstedelingen huren de 29-jarige speler van Porto met aankoopoptie.



Leonardo Rocha naar 1B Leonardo Rocha Miramar lijkt niet op al te veel speelminuten te moeten rekenen bij KAS Eupen. Hij zal worden uitgeleend aan RWDM, weet Het Nieuwsblad.



Raphinha is op weg naar Leeds United Bij Stade Rennes nemen ze vandaag afscheid van één van hun sterspelers, want de 23-jarige Raphinha zou op weg zijn naar de Engelse promovendus Leeds United. Jérémy Doku moet zijn vervanger worden. (Lees meer)



Lukasz Teodorczyk zou op weg zijn naar Charleroi Charleroi lijkt nog een gouden zaak te doen op Transfer Deadline Day. De Carolo's zouden namelijk op het punt staan om Lukasz Teodorczyk, de ex-spits van Anderlecht, binnen te halen. Charleroi zou hem huren van het Italiaanse Udinese. (Lees meer)



OFFICEEL: PSG plukt offensieve versterking weg bij Everton PSG zag met Cavani en Choupo-Moting twee spitsen vertrekken. Lang hebben de Parijzenaars niet moeten zoeken naar offensieve versterking: Moise Kean wordt door Everton een seizoen uitgeleend aan PSG. (Lees meer)



'Rennes laat winger vertrekken naar Leeds United' Raphinha staat op het punt Rennes te verlaten. De winger staat op het punt een contract te tekenen van vijf seizoenen bij Leeds United. Dat meldt Sky Sports. De 23-jarige Braziliaan kwam in 2019 voor 23 miljoen euro over van Sporting Lissabon.



Idrissi verkast naar Sevilla AZ moet afscheid nemen van de 24-jarige flankaanvaller Oussama Idrissi. De Marokkaanse winger staat op het punt om een contract te tekenen bij Sevilla. Dat melden diverse Nederlandse media. Er wordt gewag gemaakt van een transfersom van twaalf miljoen euro.