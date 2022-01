[Buitenland] Transfer Deadline Day 31/01: Lampard - Eriksen - Phaeton - Dembele

31 januari: Transfer Deadline Day! Om middernacht sluit de markt de deuren, maar tussendoor verwachten we nog een pak transfer in binnen- en buitenland. In dit overzicht houden we u dan ook constant op de hoogte!

Ousmane Dembélé lijkt naar PSG te trekken

Volgens Guillem Balague, Spaans transferexpert, heeft Ousmane Dembele reeds een persoonlijk akkoord met PSG. De aanvaller moest weg bij Barcelona. De clubs moeten wel nog een akkoord vinden. (Lees meer)

Christian Eriksen heeft een contract getekend bij Brentford

Op Deadline Day heeft Christian Eriksen een nieuwe club gevonden. De Deense middenvelder zat sinds zijn contract bij Inter was opgezegd door omstandigheden zonder club en onderhield zijn conditie bij de beloften van Ajax. Brentford geeft hem een nieuwe kans. (Lees meer)

Everton wordt de nieuwe werkgever van Frank Lampard

Frank Lampard wordt de nieuwe coach van Everton, de nummer zestien in de Premier League. De Toffees zaten na het ontslag van Rafael Benitez al sinds 16 januari zonder coach. (Lees meer)

Matthias Pha√ęton van Guingamp is een optie bij KV Mechelen

KV Mechelen hoopt vandaag nog een spits binnen te halen. Daarvoor hebben ze verschillende opties op tafel liggen, waaronder een Franse aanvaller van Guingamp. (Lees meer)