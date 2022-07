Transfernieuws en Transfergeruchten 22/07: Alves - Rezaei - Tagliafico

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 22/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Alves - Rezaei - Tagliafico

Kaveh Rezaei heeft beslist over toekomst na vertrek bij OHL en vervoegt het team van Ricardo Sá Pinto

Kaveh Rezaei heeft het voor meerdere passages bij 1 club. OHL ruilt hij in voor het team van Sá Pinto. Dat is de ploeg waar Rezaei ook al voor speelde sinds zijn komst naar België. (Lees meer)

OFFICIEEL: 39-jarige Dani Alves weet van geen ophouden en versiert transfer naar Mexico

Na een half seizoen kwam er onlangs een einde aan de tweede periode van Dani Alves (39) bij zijn Barcelona. De Braziliaanse rechtsachter sprak in The Guardian over een gebrek aan respect bij Barça. (Lees meer)

'Tagliafico naar Olympique Lyon'

VI laat weten dat Nicolas Tagliafico (29) dan toch naar Olympique Lyon zal verkassen. De Argentjn, die een contract voor vier seizoenen ondertekende, levert Ajax nog vier miljoen op. Met Wijndal en Bassey haalden de Amsterdammers al twee linksachters in huis.