Transfernieuws en Transfergeruchten 14/07: Henry - Wouters - De Winter - Rui Patricio - Mueller - Horvath

Ethan Horvath, de Amerikaanse doelman die vier jaar bij Club Brugge zat, gaat aan de slag in The Championship. Nottingham Forrest maakte zijn transfer officieel bekend. ( Lees meer )

Anderlecht, KVO en OHL zijn geïnteresseerd in Chris Mueller

De transfermarkt in België moet nog helemaal loskomen, maar de clubs vissen wel dikwijls in dezelfde vijver. Volgens berichten uit de VS zijn Anderlecht, OHL en Oostende allemaal geïnteresseerd in dezelfde speler. (Lees meer)

José Mourinho haalde Rui Patricio naar AS Roma

José Mourinho heeft zijn eerste transfer beet bij AS Roma. De Portugees haalde landgenoot Rui Patricio naar zijn nieuwe ploeg om er het doel te verdedigen. (Lees meer)

Dries Wouters (Genk) geniet belangstelling van Schalke 04

Is er een oplossing in de maak voor Dries Wouters. De middenvelder zit op een dood spoor bij 'zijn' Genk. Mogelijk biedt de Duitse tweede Bundesliga een oplossing. (Lees meer)

FC Metz heeft Thomas Henry ook op zijn lijstje gezet

Bij OH Leuven weten ze hoe laat het is. De kans dat Thomas Henry dit seizoen nog aan De Dreef zal voetballen, is bijzonder klein. De sterke spits wil zijn goed seizoen ten gelde maken en heeft daar meer dan genoeg opties voor. (Lees meer)

Koni De Winter (Juventus) is in beeld bij Club Brugge

Club Brugge anticipeert op een mogelijk vertrek van Odilon Kossounou. De West-Vlamingen hebben reeds een vervanger op het oog. Het gaat om Koni De Winter, een Belgische middenvelder van Juventus. (Lees meer)