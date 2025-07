De complete voorbereiding van de Belgische eersteklassers in aanloop naar nieuwe seizoen

Alle ploegen in de Jupiler Pro League zijn ondertussen beginnen trainen - Anderlecht en Club Brugge waren bij de laatste ploegen. Hoog tijd om dus even samen te vatten waar en wanneer de clubs in hun voorbereiding spelen.