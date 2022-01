[België] Transfer Deadline Day 31/01: Sardella - Urhoghide - Heris - Phaeton

31 januari: Transfer Deadline Day! Om middernacht sluit de markt de deuren, maar tussendoor verwachten we nog een pak transfer in binnen- en buitenland. In dit overzicht houden we u dan ook constant op de hoogte!Sardella - Urhoghide - Heris - Phaeton

Jonathan Heris (Eupen) staat in de belangstelling van RWDM

RWDM zit deze winter niet stil op de transfermarkt. De Brusselse club wil er alles aan doen om de tweede plaats te pakken. Nu hebben ze ook nog Jonathan Heris op het oog, de verdediger begon zijn carrière in Molenbeek. (Lees meer)

Osaze Urhoghide wordt de nieuwe verdediger van KV Oostende

KV Oostende kan wel een extra verdediger gebruiken en heeft ook actie ondernomen. Osaze Urhoghide, een Schotse verdediger van Celtic, is onderweg naar de Diaz Arena. (Lees meer)

Anderlecht hoopt Trebel, Bakkali en Sardella nog onderdak te krijgen

Inkomend moet er bij Anderlecht weinig verwacht worden vandaag, behalve als er bij Peter Verbeke een witte merel uit zijn mouw valt. Uitgaand hoopt paars-wit vandaag wel nog wat te doen. (Lees meer)

Matthias Phaëton van Guingamp is een optie bij KV Mechelen

KV Mechelen hoopt vandaag nog een spits binnen te halen. Daarvoor hebben ze verschillende opties op tafel liggen, waaronder een Franse aanvaller van Guingamp. (Lees meer)