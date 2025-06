De complete voorbereiding van de Belgische eersteklassers in aanloop naar nieuwe seizoen

Alle ploegen in de Jupiler Pro League zijn ondertussen beginnen trainen - Anderlecht en Club Brugge waren bij de laatste ploegen. Hoog tijd om dus even samen te vatten waar en wanneer de clubs in hun voorbereiding spelen.

Anderlecht Oefenwedstrijden:

28 juni: WS Lauwe - RSC Anderlecht

5 juli: tegenstander onbekend

12 juli: Dordrecht - RSC Anderlecht

24 juli 2025: tweede voorronde Europa League Stage: 7 tot 14 juli in Renesse (Nederland) Antwerp Oefenwedstrijden:

28 juni: tegenstander onbekend (Hoogstraten?)

X juli: Antwerp - Nordsjaelland

19 juli: Antwerp - Willem II Stage: 6 tot 12 juli in Waidring (Oostenrijk) Cercle Brugge Oefenwedstrijden:

5 juli: Cercle Brugge - Utrecht

11 juli: Cercle Brugge - AS Monaco Stage: 10 tot 17 juli in Monaco (Frankrijk) Charleroi Oefenwedstrijden:

27 juni: Bergen - Charleroi

8 juli: Charleroi - Beveren

12 juli: Club Luik - Charleroi

24 juli 2025: tweede voorronde Conference League Stage: ? Club Brugge Oefenwedstrijden:

28 juni: Club Brugge - KV Kortrijk

06 juli: Rangers - Club Brugge

11 juli: Club Brugge - Rakow Czestochowa

16 juli: Club Brugge - Lokomotiva Zagreb

19/20 juli: Union - Club Brugge (Supercup)

23 juli: Club Brugge - Lierse

30 juli: Club Brugge - NAC Breda Stage: 6 tot 11 juli in Londen Dender Oefenwedstrijden:

28 juni: KFC Merelbeke - Dender

5 juli: Lierse - Dender

12 juli: Heracles - Dender Stage: 7 tot 12 juli in Delden (Nederland) KRC Genk Oefenwedstrijden:

28 juni: Eendracht Termien - KRC Genk

4 juli: Fortuna Sittard - KRC Genk

19 juli: KRC Genk - Rayo Vallecano Stage: 7 tot 13 juli in Marienfeld (Duitsland) KAA Gent Oefenwedstrijden:

22 juni: KVV Zelzate - KAA Gent 2-0

28 juni: HO Kalken - KAA Gent

12 juli: Gent - La Louvière

19 juli: Feyenoord - Gent Stage: 7 tot 12 juli in Horst (Nederland) La Louvière Oefenwedstrijden:

28 juni: La Louvière - Differdange

2 juli: Tubeke - La Louvière

5 juli: KV Mechelen - La Louvière

12 juli: Gent - La Louvière Stage: 7 tot 12 juli in Nederland KV Mechelen Oefenwedstrijden:

21 juni: KVC Westerlo - KV Mechelen 2-3

28 juni: KV Mechelen - Rupel Boom

5 juli: KV Mechelen - La Louvière

11 juli: KV Mechelen - Go Ahead Eagles

16 juli: KV Mechelen - Heist

19 juli: KV Mechelen - Ajax Stage: ? OH Leuven Oefenwedstrijden:

28 juni: OH Leuven - Kessel-Lo 2000

5 juli: OH Leuven - RKC Waalwijk

12 juli: Leicester City - OH Leuven Stage: 6 tot 13 juli in Leicester (Verenigd Koninkrijk) Standard Oefenwedstrijden:

28 juni: Aubel - Standard

4 juli: Standard - MVV

12 juli: Lens - Standard Stage: 6 tot 12 juli in ? STVV Oefenwedstrijden:

21 juni: KVV Zepperen - STVV 0-3

28 juni: Sporting Hasselt - STVV

2 juli: Thes Sport - STVV

5 juli: KVC Westerlo - STVV

12 juli: Fortuna Sittard - STVV

16 juli: STVV - MVV

19 juli: Al-Qadsiah - STVV Stage: 7 tot 12 juli in Venray (Nederland) Union SG Oefenwedstrijden:

5 juli: PSV - Union

12 juli: Feyenoord - Union

19/20 juli: Union - Club Brugge (Supercup) Stage: ? Westerlo Oefenwedstrijden:

21 juni: KVC Westerlo - KV Mechelen 2-3

25 juni: AEK Larnaca - KVC Westerlo

27 juni: KVC Westerlo - Lierse

5 juli: KVC Westerlo - STVV

11 juli: KVC Westerlo - Patro Eisden Maasmechelen

16 juli: Panathinaikos - KVC Westerlo

19 juli: Samsunspor - KVC Westerlo Stage: geen Zulte Waregem 11 juni: KSK Beveren Leie - Zulte Waregem 0-6

14 juni: Racing Waregem - Zulte Waregem 0-5

20 juni: Oudenaarde - Zulte Waregem 0-5

21 juni: PSV 1820 - Zulte Waregem 0-8

28 juni: Zulte Waregem - Olympic Charleroi